Bad Fredeburg: Ex-Polizist schnappt zwei Ladendiebinnen

Ein ehemaliger Polizist hat in Bad Fredeburg zwei Ladendiebinnen geschnappt.

Schmallenberg. Gelernt ist gelernt: Ein pensionierter Polizist hat in Bad Fredeburg zwei Ladendiebinnen beobachtet. Er ließ sie nicht davonkommen.

Ein pensionierter Polizist hat zwei Ladendiebinnen in Bad Fredeburg gestellt. Die beiden Mädchen aus Schmallenberg (13 und 15 Jahre alt) hatten am Freitag gegen 17 Uhr versucht Kleidung aus einem Geschäft in der Straße Wehrscheid zu stehlen.

Kurz nach dem Verlassen des Ladens lief der 62-jährige pensionierte Polizist den Mädchen hinterher und stoppte sie. Sie gingen danach mit dem ehemaligen Polizeibeamten zurück zu dem Geschäft. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

