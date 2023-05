Bad Fredeburg: Kleine Musicalstars erobern die Bühne

Bad Fredeburg. Die Chor-AG der Katholischen Grundschule Fredeburg lädt wieder zu einer Musical-Aufführung ein. Ein wichtiges Thema steht im Fokus. Die Details.

35 Grundschulkinder aus Bad Fredeburg werden am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juni, wieder zu kleinen Musicalstars. An beiden Tagen lädt die Chor-AG der Katholischen Grundschule Fredeburg um 17 Uhr zur großen Aufführung des Kindermusicals „Das sagenhafte Waldland“ in das Kurhaus Bad Fredeburg ein.

Worum geht es im Musical? Im sagenhaften Waldland leben viele unterschiedliche Wesen. Die garstigen Gnome hausen in ihren Höhlen tief unter den Bäumen, die mysteriösen Waldfeen wohnen in wunderschönen Baumhäusern in den Baumkronen, die launigen Hexen haben Hexenhäuser am Waldesrand und die arroganten Vampire leben in einer Burg nahe des Waldes.

Waldboden trocknet aus, Bäume sterben

Diese Waldbewohner können sich nicht leiden und alle meinen, sie wären die besten, klügsten und wichtigsten Lebewesen im gesamten Waldland.

Die Eichhörnchen, Raben, Hasen und Fledermäuse versuchen ständig erfolglos, zwischen den Waldländern zu vermitteln. Denn nur die Waldtiere bemerken schon seit einiger Zeit, dass der Wald sich verändert: Das Blätterdach wächst nicht mehr zu, der Waldboden trocknet aus und einzelne Bäume sterben.

Förderverein lädt zu Speisen und Getränken ein

Schaffen es die Waldländer, das Waldsterben aufzuhalten? Welche Rolle spielt dabei der mysteriöse Waldgeist in den Tiefen des Waldes und welche Intrigen spinnt die listige Schlange Leska?

Bereits ab 16 Uhr laden der Förderverein und die Schulpflegschaft an beiden Tagen zu Speisen und Getränken im Kurhaus ein. Der Eintritt beträgt 1 Euro für Kinder und Jugendliche, 2 Euro für Erwachsene. Die Eintrittskarten sind erhältlich in der Grundschule, per Mail unter chor-ag@kgs-fredeburg.de oder an den Tageskassen.

