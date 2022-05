Bad Fredeburg: Trafobrand sorgt für Stromausfall

In Bad Fredeburg hat eine Trafostation gebrannt.

Bad Fredeburg. In Bad Fredeburg hat eine Trafostation gebrannt. In Teilen des Stadtgebiets ist für kurze Zeit der Strom ausgefallen.

In der Nacht von Sonntag, 15. Mai, wurde die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg gegen 23.47 Uhr zu einem dem Brand einer Trafostation in Bad Fredeburg Im Ohle alarmiert. Durch den Brand wurde der Strom automatisch abgeschaltet, wodurch es in Teilen des Stadtgebiets zu einem Stromausfall gekommen war.

Nach Eintreffen der Netzbetreibers Westnetz und entsprechenden weiteren Abschalt,- und Erdungsmaßnahmen wurde die Station geöffnet und durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Bereits kurze Zeit danach konnte die Energieversorgung für die zuvor betroffenen Kunden wieder hergestellt werden. Im Einsatz waren die Löschgruppe Gleidorf, Löschgruppe Grafschaft und der Löschzug Bad Fredeburg.

