Freizeit Bauarbeiten am Olper Bürgerradweg sind abgeschlossen

Olpe/Frenkhausen. Gefahrlos kann man jetzt in Meschede zwischen Olpe und Frenkhausen radeln und sich darüber noch ganz andere Strecken erschließen.

Wenn die letzte Asphaltdecke aufgetragen ist, die Baumaschinen abgeräumt, Begrenzungspfähle montiert und neue Schilder aufgestellt sind, dann ist eine Baumaßnahme abgeschlossen.

So geschehen auch vor Pfingsten mit dem Bürger-Radweg von Olpe nach Frenkhausen. Nach jahrelangen Planungs- und Genehmigungsverfahren ging es in den letzten Monaten doch noch recht zügig voran.

„Durch die gute Zusammenarbeit der Behörden, sowie Straßen NRW und der Straßenbaufirma Hilgenroth, bin ich froh, dass der Weg endlich fertig ist“ so Ortsvorsteher Siegfried Lutter. „Bedanken möchte ich mich bei allen, die an dieser Baumaßnahme beteiligt waren, aber ganz besonders bei den Olper Landwirten, die ihre Grundstücke dafür zur Verfügung gestellt haben. Dieser Weg endet zwar jetzt erst im Feriengebiet Frenkhausen, wird aber sicherlich in Richtung Sundern weiter gebaut werden.

Sauerländer Seen erschließen

Ziel des neuen Bürger-Weges sei es, alle drei Sauerländer Seen, Henne- Sorpe- und Möhnesee mit Fahrradwegen zu verbinden. „Gerne hätte ich diesen Weg mit den Frenkhauser und Olper Bürgern eingeweiht. Auf Grund der aktuellen Lage ist dieses aber zurzeit nicht möglich.“ Lutter verspricht aber, die Einweihung nachzuholen.