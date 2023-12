Bauern-Proteste in Berlin: Aus dem HSK vor Brandenburger Tor

Hochsauerlandkreis/Berlin In Berlin protestieren die Landwirte aus Deutschland gegen die Ampel-Sparmaßnahmen. Auch Landwirte aus dem Hochsauerland sind in der Hauptstadt.

Fast eine Milliarde Euro will die Ampel-Koalition an den Landwirten einsparen: Die Subvention des Agrardiesels soll gestoppt werden und auch die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge soll enden. Für viele Landwirte würde das das Ende ihres Betriebs bedeuten. Deswegen organisieren der Deutsche Bauernverband und die Landesbauernverbände am Montagmorgen eine Demonstration gegen diese Kürzungen.

Das Motto der Demonstration: „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, fordert die Ampelregierung auf, die Pläne zur Streichung des Agrardiesels und der KFZ-Steuerbefreiung zurückzuziehen. „Zu viel ist zu viel! Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben.“

Bereits in der letzten Woche äußerte sich Wilhelm Kühn, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hochsauerland: „Notwendige Kürzungen im Bundeshaushalt dürfen nicht auf dem Rücken kleiner und mittelständischer Landwirtschaftsbetriebe ausgetragen werden, nur weil es der Regierungskoalition bis jetzt nicht gelungen ist, ein tragfähiges Konzept für den Haushalt 2024 aufzustellen. Die drohenden zusätzlichen Steuer-Belastungen sind inakzeptabel und schwächen unsere hiesige Landwirtschaft im internationalen Wettbewerb erheblich. Massive Kostensteigerungen für unsere Betriebe und Preissteigerungen bei Lebensmitteln für Verbraucherinnen und Verbrauchern wären die Folge.“ Der WLV fordert einen Haushaltskompromiss mit Augenmaß: Durch die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für die Lebensmittelsicherung müsse – in unsicheren weltpolitischen Zeiten mehr denn je – die Branche einen besonderen Schutzstatus haben, um die heimische Landwirtschaft zu sichern, so WLV-Präsident Hubertus Beringmeier.

Auch aus Südwestfalen haben sich zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Schleppern oder Autos aus dem Weg gemacht, berichtet Barbara Kruse, Pressesprecherin des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands Südwestfalen. Die Beteiligung aus dem Hochsauerlandkreis sei ihres Wissens nach bisher eher gering. „Das soll aber kein Vorwurf sein“, sagt Kruse. „Im HSK stecken viele Landwirte gerade in der Hochsaison des Weihnachtsbaumverkaufs, da kommt der kurzfristige Termin zu einer extrem ungünstigen Zeit.“ Trotzdem sind einige in die Hauptstadt angereist, unter anderem die Landwirte Steffi und Christoph Möller-Winter aus Eversberg: Die Existenz ihres Hofes steht auf dem Spiel, sollten die Sparmaßnahmen so umgesetzt werden.

Demonstration in Berlin: Eversberger Landwirte auf dem Weg nach Berlin

Schon am frühen Morgen haben sich die Möller-Winters von Hamm aus mit dem Zug auf den Weg nach Berlin gemacht - dabei war noch in der Nacht in ihrem Stall ein Kälbchen geboren. Für sie ist es unverständlich, was die Regierung mit den Kürzungen bezwecken wollen. „Es gibt keinen Respekt mehr vor Landwirten“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wie viel müssen wir eigentlich noch aushalten?“ Und deswegen reihen sie sich, wenn auch ohne Traktor, mit in die Landwirte, die vor dem Brandenburger Tor demonstrieren.

Der WLV geht derzeit davon aus, dass die Demonstration in Berlin Früchte tragen wird, berichtet Pressesprecherin Barbara Kruse, die am Montagmorgen mit den Vorständen im engen Kontakt steht. „Die Bauern wollten sofort reagieren, nicht erst im Januar, deswegen wurde diese Demo so kurzfristig auf die Beine gestellt.“

Auch Dirk Wiese, Minister des Bundes und SPD-Politiker aus dem Hochsauerlandkreis, solidarisiert sich in einem Statement mit den Landwirtinnen und Landwirten: „Die geplanten Maßnahmen, die die Landwirtschaft betreffen, sind dabei für die heimische Landwirtschaft zweifelsohne ein harter Schlag. Mit der Steuerbefreiung für Fahrzeuge der Forst- und Landwirtschaft und der Steuerentlastung beim Agrardiesel werden gleich zwei feste Größen der Landwirtschaftsbetriebe ohne Vorwarnung zur Disposition gestellt. Damit wird die Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Ressorts überproportional zur erforderlichen Konsolidierung des Bundeshaushalts herangezogen“, so Wiese. „Das letzte Wort ist hierüber jedenfalls noch nicht gesprochen.“

Die Stimmung in Berlin

Laut der Berliner Morgenpost gibt es schon seit dem Morgen Verkehrsbehinderungen in ganz Berlin durch die Traktoren. Um 11 Uhr beginnen die Reden von Vertretern des Deutschen Bauernverbands und der Landesbauernverbände. Wir berichten weiter.

