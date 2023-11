Bauhof Schmallenberg: Von Spielplatzpflege bis zu Müllkippen

Schmallenberg. Warum die Mitarbeiter des Schmallenberger Bauhofs sich selbst als „Schnelle Eingreiftruppe“ bezeichnen und ihren Job als „Spielplatz für Große“.

Der Bauhof Schmallenberg erledigt jeden Tag die unterschiedlichsten Arbeiten. „Der Job ist vielfältig und abwechslungsreich“, teilt die Stadtverwaltung Schmallenberg mit. „Langweilig wird es für die 19 Mitarbeiter nie.“

Lauf fegen auf öffentlichen Wegen. gehört auch zu den Aufgaben. Foto: STadt Schmallenberg

Tag startet um 7 Uhr

Morgens um 7 Uhr startet ein normaler Arbeitstag beim Bauhof Schmallenberg im Gewerbegebiet Breite Wiese. Die meisten Kollegen wissen, was sie zu tun haben, denn montags gibt es immer eine Besprechung, welche Dinge in der Woche anstehen. Bauhofleiter Matthias Bernhardt checkt zu Dienstbeginn E-Mails und nimmt Anrufe entgegen. So kommen immer wieder einige spontane Aufträge dazu.

„Wir sind von der schnellen Eingreiftruppe“, erklärt Matthias Bernhardt. „Heute Morgen habe ich kurzfristig unseren Baumkontrolleur zu einer Baustelle geschickt, wo Abgrabungen neben einem Baum stattfinden, um zu dokumentieren, ob hier Wurzelbeschädigungen entstanden sind, die in Zukunft zu Schäden an dem Baum führen könnten.“

Hier ist ein Mitarbeiter mit dem Laubbläser untewegs. Langweilig wird es für die 19 Mitarbeiter nie. Foto: STadt Schmallenberg

Vielfältige Aufgaben des Bauhofs

Der Bauhof Schmallenberg ist zuständig für Grünpflege, Stadtreinigung, Kontrollen und Reparaturen der Spielplätze, Friedhofspflege, Grabbereitung, Graben- und Böschungspflege, Straßeninstandsetzung, Winterdienst, Baumkontrolle und -pflege, Beseitigung von Gefahrenstellen (zum Beispiel Abstreuen von Ölspuren auf städtischen Straßen), Unterstützung des Gebäudemanagements und die Beseitigung illegaler Müllkippen.

Komplettes Wohnzimmer im Wendehammer

„Vor ein paar Jahren hat sich mal jemand die Mühe gemacht, sein komplettes Wohnzimmer auf einem Wendehammer im Wald aufzubauen. Wir erleben es auch, dass Unbekannte ganze Lkw-Ladungen mit Reifen im Wald abkippen. Wir müssen die Dinge abtransportieren und entsorgen, das hält uns von unserer eigentlichen Arbeit ab“, sagt Matthias Bernhardt.

Tätigkeiten im Verborgenen

Viele Tätigkeiten der Bauhof-Mitarbeiter laufen im Verborgenen. Einigen Leuten fällt eher auf, was noch nicht gemacht wurde, die vielen Dinge, die erledigt werden, sehen sie nicht. „Wir haben viel zu tun und können nicht überall gleichzeitig sein“, erklärt der Bauhof-Leiter.

Winterdienst ist ein Ganzjahres-Thema

Der Winterdienst beschäftigt den Bauhof das ganze Jahr. Es ist nicht damit getan, im Winter zu räumen und zu streuen, die Winterdienst-Unternehmer auf dem Laufenden zu halten und den Wetterbericht genau zu verfolgen. Das Streusalz muss bestellt und gelagert werden. Allein in diesen Tagen sind 350 Tonnen loses Salz an den Bauhof geliefert worden. Insgesamt 450 Tonnen Salz in Säcken kommen noch hinzu. Auch die Winterdienstgeräte müssen für den nächsten Winter einsatzbereit sein.

das Thema Winterdienst beschäftigt den Bauhof das ganze Jahr. Foto: STadt Schmallenberg

Andreas Lutter als Dienstältester

Das gesamte Team des Bauhofs besteht aus einer Verwaltungsangestellten, der Bauhofleitung und 19 Mitarbeitern: hauptsächlich Gärtner-/Landschaftsgärtner Forstwirte, und Straßenwärter. Andreas Lutter ist seit 37 Jahren beim Bauhof beschäftigt und damit der Dienstälteste. Er kümmert sich zum Beispiel auf dem städtischen Friedhof in Schmallenberg um die Grünpflege an den Wegen. Christoph Kotthoff ist auch schon zwölf Jahre dabei. In den Herbstferien war er einen Tag mit Lukas Schöllmann unterwegs, um Löcher in den Straßen mit Heißasphalt zu flicken.

Ein Spielplatz für Große

Für Lukas Schöllmann – fast vier Jahre im Team – ist die Arbeit „ein Spielplatz für Große“: „Jeder Tag ist anders. Ich arbeite normalerweise in der Baumkontrolle, heute mal im Straßenbau. Es wird nie langweilig.“ Seit vier Jahren arbeitet der Milchenbacher Daniel Schneider für den Schmallenberger Bauhof. „Jetzt im Herbst beseitige ich Laub von den öffentlichen Gehwegen. Heute musste ich spontan eine Schilderstange auf der Weststraße austauschen. Die muss wohl jemand umgefahren haben.“ Jeder Tag im Bauhof ist anders, die Arbeit ist vielfältig und abwechslungsreich. Das kann auch Daniel Schneider bestätigen.

Unter www.schmallenberg.de kann man die Mitarbeiter des Bauhofes in einem Video im Einsatz sehen.

