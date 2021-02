Baustelle: L 742 im Sorpetal ab 1. März wieder voll gesperrt

Schmallenberg. Der nächste Abschnitt der Straßenerneuerung wartet. Wie lange das dauert, wo die Umleitungen herführen und was das für den Busfahrplan bedeutet.

Am kommenden Montag, 1. März, werden die Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der L742 (Zum Sorpetal) zwischen Winkhausen und Obersorpe wieder aufgenommen. Hierfür muss die L742 erneut gesperrt werden. Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme ist für Anfang Juni vorgesehen.

Nachdem der zweite Bauabschnitt von Niedersorpe bis Mittelsorpe zur Winterpause fertiggestellt wurde, werden die Arbeiten jetzt fortgeführt. Dabei steht nun die Erneuerung des letzten rund 1,5 Kilometer langen Bauabschnitts zwischen der B236 (Alte Handelsstraße) in Winkhausen und Niedersorpe an. Die Umleitung für den Zeitpunkt der Vollsperrung wird, wie auch schon im letzten Jahr, wieder eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Der Pkw-Verkehr wird über Westfeld, Winterberg und Siedlinghausen im Zuge der L640 (Winterberger Straße), B236 (Am Waltenberg), B480 (Haarfelder Straße) und L740 (Bergfreiheit) geführt. Der Lkw-Verkehr wird weiträumig über Oberkirchen, Neuastenberg, Winterberg sowie Siedlinghausen im Verlauf der B236 (Alte Poststraße/Am Waltenberg), B480 (Haarfelder Straße) und L740 (Bergfreiheit) umgeleitet.

Einschränkungen im Busverkehr

Aufgrund der Maßnahmen kommt es auch auf der Buslinie 462 Oberkirchen – Winkhausen – Niedersorpe – Rehsiepen zu Umleitungen und Haltestellensperrungen. Bis voraussichtlich 30. Juni verkehrt die Linie 462 Oberkirchen – Winkhausen – Niedersorpe – Rehsiepen nur noch zwischen Gleidorf und Rehsiepen. Ausgenommen sind morgendliche Fahrten zur und nachmittägliche Fahrten von der Grundschule Oberkirchen. Fahrgäste nach und von Oberkirchen werden gebeten, die Linie S40 zu nutzen und in Gleidorf in die Linie 462 umzusteigen. Während der Baumaßnahme beginnen die Fahrten zur Grundschule Oberkirchen um 6.50 Uhr und 7.50 Uhr in Niedersorpe. Von dort verkehren die Fahrten über Mittelsorpe, Obersorpe und Rehsiepen nach Oberkirchen. Ankunft an der Grundschule Oberkirchen ist um 7.18 Uhr und 8.18 Uhr. Um 7.18 Uhr besteht in Oberkirchen Anschluss zu den Schulen in Schmallenberg und Bad Fredeburg.

Mittags besteht während der Baumaßnahme nur noch eine Rückfahrt für die Grundschüler von Oberkirchen in das Sorpetal. Mit dem Bus um 13.09 Uhr ab Oberkirchen, Grundschule fahren die Sorpetaler Grundschüler nach Grafschaft. Von dort fährt der Bus ohne Umstieg über Schmallenberg Schulzentrum (13.25 Uhr) und Bad Fredeburg Schulzentrum(13.33 Uhr) Richtung Rehsiepen. In Schmallenberg und Bad Fredeburg können Sorpetaler Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen zusteigen. Da die Linie 462 aufgrund der Straßenbauarbeiten den Ortsteil Winkhausen nicht bedienen kann, entfällt dort der Anschluss an die Linie S40. Ersatzweise besteht der Anschluss an die Linie S40 während der Bauarbeiten an der Haltestelle„Gleidorf, Unterdorf“.

Der während der Baumaßnahme gültige Fahrplan kann unter www.rlg-online.de abgerufen werden. Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 0800 3 / 50 40 30. Personenbediente Auskunft erteilt die Schlaue Nummer im HSK unter 0 180 6 / 50 40 30 für 20ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!