Bei Bestwig: Ruhr beschädigt Fundament von Staumauer

Ostwig Weitere Einsätze hatten die Feuerwehren der Gemeinde Bestwig durch das Hochwasser: Keller vollgelaufen, Staumauer beschädigt.

Die Feuerwehren hatten weitere Einsätze durch das Hochwasser im Gebiet der Gemeinde Bestwig. Am Mittwoch, 27. Dezember, wurde die Löschgruppe Ostwig um 9.48 Uhr zur Alfert gerufen.

Dort hatte die Ruhr das Betonfundament einer Staumauer beschädigt, so dass bereits Wasser durch das Mauerwerk lief. Die Mauer wurde mit Sandsäcken gesichert. Zusätzlich brachte auch der Schlauchwagen des Löschzuges Velmede-Bestwig noch weitere Sandsäcke zur Einsatzstelle. In Absprache mit dem Betreiber der benachbarten Wehranlage wurde Wasser aus dem Stausee abgelassen, was für zusätzliche Entlastung an der beschädigten Mauer sorgte. Damit war der Einsatz für die Feuerwehr auch beendet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war der Löschzug Velmede-Bestwig in die Feldstraße nach Velmede gerufen worden: Durch den steigenden Grundwasserspiegel war Wasser in einen Keller gelaufen. Mit der Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller gepumpt. In den letzten Tagen hatte die Feuerwehr zahlreiche Einsätze zu bewältigen.

