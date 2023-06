Berge-Visbeck freut sich auf drei Tage Schützenfest

Berge. In Berge-Visbeck wird ab Samstag, 10. Juni, Schützenfest gefeiert. Höhepunkt ist am Montag das Vogelschießen. Hier gibt es weitere Details.

Der Heimatschutzverein Berge-Visbeck und alle Bewohner der Orte freuen sich aufs Schützenfest. Die Regierungszeit des amtierenden Königs neigt sich dem Ende.

Wann wird gefeiert: von Samstag, 10. Juni bis Montag, 12. Juni

Wer regiert: das Schützenkönigspaar Sonja und Benedikt Wortmann mit dem Vizekönigspaar Ludger und Heike Becker

Was sind die Höhepunkte: das Fest startet am Samstag um 17.30 Uhr mit einem Platzkonzert am Dorfplatz in Mittelberge. Es folgen Schützenhochamt, Kranzniederlegung und Abmarsch zur Schützenhalle. Um 20 Uhr ist dort Begrüßung, Konzert und Jubilarehrung, 22 Uhr Großer Zapfenstreich, anschließend Tanz.

Am Sonntag ist um 10 Uhr Frühschoppen. Um 15 Uhr treten die Schützen erneut am Ehrenmal an, anschließend werden die ehemaligen Könige und das aktuelle Königspaar abgeholt. 17 Uhr ist Königstanz, anschließend Konzert und Tanz.

Der Montag startet um 9.30 Uhr mit einem Frühschoppen, anschließend ist Abmarsch von der Schützenhalle zum Vogelschießen. Das Ringen um die Königswürde beginnt um 10.15 Uhr. Um 16.30 Uhr wird das neue Königspaar abgeholt. Ab 18 Uhr ist Königstanz, anschließend Konzert und Tanz

Besonderheiten: Die Festmusik übernimmt der Musikverein Amecke e.V. und der Spielmannszug Meschede.

