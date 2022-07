Berghausen. Die Berghauser Schützen laden zum Fest ein. Ab wann gefeiert wird und was die Besonderheiten sind.

Die St.- Cyriakus-Schützen laden zu ihrem traditionellen Schützenfest ein. Auf dem Programm stehen einige Highlights.

Wann wird gefeiert: Samstag, 30. Juli, bis Montag, 1. August.

Wer regiert: Schützenkönigspaar ist Martin und Jana Kleinsorge und amtierendes Vizekönigspaar ist Thomas Kleinsorge und Johanna Hellermann.

Das sind die Höhepunkte: Am Samstag, 30 Juli, startet das Fest mit dem Antreten um 16.15 Uhr in der Schützenhalle. Am Sonntag, 31. Juli findet um 15 Uhr der Festzug statt. Das Königs-und Vizekönigschießen findet am Montag, 1. August ab 9.30 Uhr nach der Jubilarehrung statt.

Besonderheiten: Jubelkönig 25 Jahre ist Johannes Lepping jr. aus Berghausen. Jubelvizekönig 25 Jahre ist Hubertus Blais aus Menkhausen. Jubelkönig 50 Jahre ist Anton Kleine (†) aus Berghausen und Jubelvizekönig 50 Jahre ist Willi Stracke (†) aus Menkhausen.

