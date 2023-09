Berufs-Info-Börse Meschede für alle, die auf Jobsuche sind

Meschede. Die Berufs-Info-Börse Meschede freut sich nur über Schüler. Auch Fachkräfte, die sich informieren wollen, sind erstmals samstags willkommen.

Die Mescheder BerufsInfoBörse (BIB) feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Initiatoren der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft (IMW) und des Berufskollegs Meschede (BKM) bieten in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung bei der BIB- einen spannenden Überblick über die regionale Ausbildungs- und Berufsvielfalt.

Traditionell eine Messe für Schüler

Am Freitag und Samstag, 15. und 16. September, öffnet die Messe mit Angeboten am Berufskolleg ihre Türen. Freitags werden dabei knapp 1000 Schülerinnen und Schüler aus der Region erwartet. Samstags ist die Messe für alle geöffnet und bietet erneut zahlreiche Aktionen - diesmal auch für alle Arbeitssuchenden, jung oder alt. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 2000 Besucher. Bei zahlreichen Mit-Mach-Aktionen und vielen Infos können Schüler, Eltern, Lehrende und Interessierte in den Austausch mit den ausbildenden Betrieben und weiteren Ausstellern aus verschiedenen Branchen kommen.

Experten stehen bereit

Oft gleicht die Suche nach dem Traumjob für junge Menschen einem Abenteuer und wirft viele Fragen auf. Gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung oder starte ich erst einmal mit einem Praktikum? Dabei sind viele Informationen mit wenigen Klicks abrufbar. Um jedoch die richtige Berufswahl zu treffen, braucht es mehr: das persönliche Gespräch, Informationen aus erster Hand von erfahrenen Ausbildern und Azubis sowie konkrete Angebote zum Thema Praktikum, Berufsfelderkundung, Ausbildung und Studienmöglichkeiten. Für genau diese Fragen stehen bei der BIB die Experten aus der Praxis persönlich an über 120 Ständen zur Verfügung.

200 Berufsmöglichkeiten

Die BIB bietet seit mehreren Jahren dank des erweiterten Messekonzepts in der Sporthalle eine noch bessere Übersicht. In diesem Jahr wird zudem die Aula des Berufskollegs als zusätzliche Ausstellungsfläche genutzt. Mehr als 120 Aussteller mit mehr als 200 Berufsmöglichkeiten in der Region stellen sich vor. Die zweitägige Messe informiert junge Sauerländerinnen und Sauerländer über Möglichkeiten, ihre Karriere in der Heimat zu beginnen und in das Berufsleben zu starten. Wirtschaftsförderin Christina Wolff ergänzt: „Mit der BIB bieten wir den Besuchern einen Anlaufpunkt zur Berufsorientierung und zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes. Auf der Messe besteht die einmalige Chance, direkt mit den Personalern oder der Geschäftsführung ins Gespräch zu kommen. Dies ist eine besondere Gelegenheit, einen positiven Eindruck zu hinterlassen - für die interessierten Menschen ebenso wie für die Unternehmen und Aussteller.“

Auch Fachkräfte willkommen

Freitags werden bei der BIB traditionell die Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schulen erwartet. Samstags ist die Messe von 9 bis 14 Uhr für alle geöffnet und bietet nicht nur für junge Menschen, sondern für alle Interessierten an den Themen Fachkräfte und attraktive Arbeitgeber spannende Aktionen und Informationen.

Gastgeber ist das Berufskolleg

Als Gastgeber präsentiert das Berufskolleg Meschede des HSK in diesem Jahr auf der Messe selbst, in den Werkstatträumen sowie im Gastro- und Küchenbereich die Möglichkeiten vor Ort. „Wir freuen uns, die Werkstätten und praktischen Lehrbereiche einem breiten Publikum zu präsentieren und zu zeigen, was einen lebendigen Schulalltag ausmacht“ erklärt Carsten Placht, Schulleiter des BKM.

Im Messekatalog werden auf über 160 Seiten die Angebote der Messe, die Aussteller sowie ihre Berufsangebote dargestellt. Der Katalog wird im Vorfeld in den Schulen verteilt, liegt an den Veranstaltungstagen kostenlos im Berufskolleg aus und ist zudem online abrufbar.

Eigene Standort-Meschede-App

Ergänzt wird der Messekatalog vom digitalen Standortkatalog und der Standort Meschede-App, die in den App-Stores erhältlich ist. Hier werden auf den digitalen Kanälen ganzjährig die aktuellen Praktikums- und Ausbildungsstellen sowie Informationen über Unternehmen in der Region angeboten. Die Angebote werden ständig aktualisiert. Ebenfalls bietet die BIB ein digitales Forum mit Kurzfilmen zu Berufsmöglichkeiten an. In über 55 Videos berichten Auszubildende aus ihrem Berufsalltag.

Die Kurzvideos gibt es auf www.bib-meschede.de und auf dem YouTube-Kanal des Stadtmarketings Meschede .

