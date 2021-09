Bestürzung bei Anblick des Sportplatzes Wenholthausen

Wenholthausen. Die Bilder der zerstörten Sportanlage des TSV Wenholthausen haben den CDU-Abgeordneten Klaus Kaiser schockiert. Jetzt geht es um Hilfen.

Nach dem Hochwasser in Wenholthausen hat der heimische CDU-Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Klaus Kaiser, dem TSV Rot Weiß jetzt einen Besuch abgestattet hat. Er zeigte sich beim beim Anblick des Sportplatzes bestürzt: „Das Ausmaß der Hochwasserschäden an den Sportstätten des TSV Rot-Weiß Wenholthausen schockiert mich“, betonte er bei einer Besichtigung. Betroffen vom Hochwasser war bekanntlich nicht nur der Kunstrasenplatz, sondern auch das Sportheim und die neue Sporthalle, die der Verein erst kürzlich gebaut hat und deren Sportboden nun wieder herausgerissen werden muss, ohne auch nur ein einziges Mal benutzt worden zu sein.

So schockiert Kaiser sich zeigte, so beeindruckt war er auch vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder und weiterer Unterstützer, die während des Hochwassers schnell reagierten und Wasser aus dem Sportheim heraustrugen. Das Land Nordrhein-Westfalen sei sich der schwierigen Situation der vom Hochwasser betroffenen Vereine bewusst. Im Moment werde die Hilfe von Land und Bund erörtert. Dies geschehe in enger Kooperation mit den Vereinen, so Kaiser.

Die Hoffnung auf Unterstützung bezieht sich in Wenholthausen vor allem auf den Kunstrasenplatz, weil er im Gegensatz zum Sportheim und der Sporthalle nicht gegen Hochwasserschäden versichert ist. Dabei ist der Sportplatz sowohl für den Fußball als auch für andere Sportarten in der Region sehr wichtig, das hat der Vereinsvorsitzende Ralf Stracke beim Besuch von Klaus Kaiser deutlich gemacht.

Verbesserter Hochwasserschutz

„Im Fußballbereich haben wir drei Seniorenmannschaften, eine Damenmannschaft und vier Jugendmannschaften. Unsere Leichtathletik- und Gymnastik-Abteilung nutzt den Platz ebenso wie die Nordic-Walking-Gruppe und der Lauftreff“, so Stracke. Wenholthausen benötige in genau dieser Form eine Sportanlage. Die Bauweise des neuen Sportplatzes sollte allerdings über einen verbesserten Hochwasserschutz verfügen, um das Risiko eines erneuten Totalschadens möglichst zu minimieren.

Kaiser hatte den TSV gemeinsam mit dem Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Christian Siewers und den Ratsmitgliedern Ralf Engstfeld, Peter Hönninger und Phillipp Conze besucht.

