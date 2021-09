Bestwig: 5-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall in Bestwig gekommen.

Bestwig. Es ist zu einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bestwig-Velmede gekommen. Dabei ist ein 5-jähriger Junge verletzt worden.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Halbeswiger Straße in Bestwig-Velmede ereignet. Ein 63-jähriger Mescheder ist in Fahrtrichtung Berlar gefahren und dann, aus bislang unbekannten Ursachen, in einen auf der Fahrbahn geparkte Anhänger gefahren.

Dabei wurde ein 5-jähriger Junge, der im Pkw des 63-Jährigen saß, leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht kommen.

