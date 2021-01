Bestwig: Der etwas andere Neujahrsempfang

Bestwig Der Neujahrsempfang in Bestwig erfreut sich großer Beliebtheit. Statt der Live-Veranstaltung gibt es 2021 einen Ersatz.

Persönlich werden sich die Bestwiger nicht beim Neujahrsempfang 2021 begegnen können. Diese beliebte Veranstaltung hatte Bürgermeister Ralf Péus bereits wegen der Corona-Krise absagen müssen. Jetzt hat er aber eine Idee, wie es zumindest einen kleinen Ersatz geben kann.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

Als Ersatz für den Live-Neujahrsempfang wird es stattdessen einen virtuellen Neujahrsempfang geben – der soll ab Freitag, 8. Januar, dann auf der Homepage der Gemeinde Bestwig „stattfinden“. Das digitale Angebot soll dann ein Grußwort des Bürgermeisters und einen Jahresrückblick für Bestwig in Form einer Fotostrecke mit Erläuterungen umfassen. „Wir machen das, um auch in Corona-Zeiten dieses lieb gewordene Angebot für die Bürger und Vereine ein Stück weit aufrecht zu erhalten“, sagt Jörg Fröhling, Sprecher der Gemeinde. Auch Fröhling wird virtuell dabei sein. Sonst nimmt er immer live als „Spottlachs Paul“ die Ereignisse in Bestwig auf die Schippe – diesmal ist sein Brief an die fiktive „Tante Magda“ dann zum Nachlesen auf der Homepage.

Corona in Bestwig: Hohe Infiziertenzahlen in Pflegeeinrichtungen

Beim Präsenz-Empfang sind jedes Jahr immer rund 400 Gäste dabei gewesen: Der diente zum Austausch über die Ortsteilgrenzen hinweg.