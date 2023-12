Bestwig: Einbrecher finden Schlüssel und stehlen Auto

In Meschede sucht die Polizei Zeugen nach zwei Einbrüchen, die sich in Bestwig und Ramsbeck ereignet haben.

Bestwig/Ramsbeck In Bestwig und in Ramsbeck haben sich über die Weihnachtsfeiertage Einbrüche ereignet. Ziele waren eine Lagerhalle und ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 23.40 Uhr in eine Lagerhalle an der Straße Am Alten Güterbahnhof eingedrungen. Aus der Halle wurde ein Autoschlüssel entwendet. Der dazugehörige Ford Fiesta war vor der Halle abgestellt. Das Fahrzeug wurde gestohlen und im späteren Verlauf zwischen Brilon-Scharfenberg und Wülfte aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei sichert derzeit Spuren und ist auf der Suche nach Zeugen.

In Ramsbeck ereignete sich ein Einbruch in der Zeit von Dienstag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 3.30 Uhr. Hier war das Ziel ein Einfamilienwohnhaus in der Schulstraße. Entwendet wurden diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Meschede um Hinweise unter der Telefonnummer 0291/90200.

