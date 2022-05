Bestwig: Heimatbund hat eine neue Vorsitzende

Bestwig. Der Heimatbund der Gemeinde Bestwig hat eine neue Vorsitzende. Ihre Wahl ist bei Weitem nicht die einzige wichtige Veränderung.

Der Heimatbund der Gemeinde Bestwig hat eine neue Vorsitzende. Adelheid Bamfaste hat den Posten von Wolfgang Rinschen übernommen, der sein Amt wegen eines Wohnsitzwechsels aufgegeben hatte. Ins Amt gewählt worden ist Adelheid Bamfaste einstimmig.

Nach dem coronabedingten Ausfall der Mitgliederversammlungen in den Jahren 2020 und 2021 hatte sich der Heimatbund nun im Bürgersaal des Rathauses getroffen. Neben den Mitgliedern waren auch Vertreter der Heimatbünde Olsberg und Winterberg mit dabei, mit denen der Heimatbund Bestwig seit einigen Jahren kooperiert.

Satzung geändert

Geändert hat der Heimatbund im Zuge der Versammlung auch seine Satzung. Einstimmig ist dabei beschlossen worden, Mitglieder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, rückwirkend ab Januar 2022 von einer Beitragszahlung freizustellen. Durch diese Regelung erhofft sich der Verein, neue und vor allem junge Menschen für eine Mitgliedschaft im Heimatbund Bestwig gewinnen zu können. Nach der neuen Satzungsregelung können Mitgliederversammlungen außerdem künftig auch online stattfinden. Präsenzveranstaltungen haben aber auf jeden Fall Vorrang.

Bereits seit einigen Jahren arbeitet der Heimatbund unter Mitwirkung des Sprachwissenschaftlers Dr. Werner Beckmann an der Deutung von Flurnamen der Ortsteile der Gemeinde Bestwig und veröffentlicht sie immer wieder in seinem Jahrbuch. Das Jahrbuch 2022, das im November erscheint, wird die Ostwiger Flurnamen beinhalten. Die Flurnamen der Ortsteile Andreasberg mit Wasserfall und Dörnberg sowie Heringhausen und Nuttlar mit Grimlinghausen waren bereits in den Jahrbüchern der vergangenen Jahre vorgestellt worden. Damit verbleiben nun noch die Flurnamen von Ramsbeck sowie Velmede mit Bestwig und Föckinghausen.

Noch in diesem Jahr plant der Heimatbund eine Ausstellung zum Jubiläum „150 Jahre Bahnhof Bestwig“. Sie soll am 6. November im Rathaus eröffnet werden.

Neues aus Heringhausen

Neues gibt es auch aus Heringhausen: Der Ort ist eine Pilgerstation auf dem Jakobsweg von Paderborn nach Köln. Wie Heringhausens Ortsheimatpfleger Uwe Mertens berichtete, werde zurzeit daran gearbeitet, in der St.-Nikolaus-Kirche in Heringhausen eine Stempelstation aufzustellen, an der die Pilgerinnen und Pilger ihren Pilgerausweis mit einem entsprechenden Stempel versehen können. Der Heimatbund selbst plant, in diesem Jahr eine Etappe des Jakobsweges - endend in Heringhausen - zu gehen. Der Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Ein für den Heimatbund wichtiges Projekt ist außerdem das alljährlich erscheinende Jahrbuch, an dem bereits seit Jahren ein bewährtes Redaktionsteam mit Siegfried Haas, Walter Gödde und zuletzt Wolfgang Rinschen unter Federführung von Friedrich Schroeder gearbeitet hat. „Aus verschiedenen, aber verständlichen Gründen“, so der Heimatbund, „scheiden alle Mitglieder aus und das Redaktionsteam muss durch den Vorstand neu besetzt werden“. Alfred Braun dankte allen Mitgliedern des Redaktionsteams, vor allem aber dem anwesenden Friedrich Schroeder im Namen des Vereins für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit.

Zur neuen Zweiten Kassiererin wählte die Versammlung Anne Lochthove. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

