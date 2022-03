Bestwig: Kameras zur Abschreckung gegen Vandalismus?

Massive Schäden durch Vandalismus sind am Wasserfall Plästerlegge entdeckt worden. Hinweise auf die Täter fehlen weiterhin.

Wasserfall. Im Umfeld des Wasserfalls Plästerlegge bei Bestwig haben Vandalen gewütet. Könnte hier Videoüberwachung eingesetzt werden?

Nach dem Vandalismus im Bereich der Plästerlegge hat sich bislang kein Hinweis auf mögliche Täter ergeben. Die Gemeinde Bestwig hatte 500 Euro als Belohnung dafür ausgesetzt.

Wie berichtet, waren am 29. Januar die massiven Schäden im Umfeld des höchstgelegenen natürlichen Wasserfalls von NRW entdeckt worden. Dabei war eine Infotafel aus ihrer Verankerung gerissen und eine weitere umgeworfen worden. Eine Sitzbank war weggetragen und die Rückenlehne zersägt worden, eine Sitzbank wurde eine Böschung hinabgeworfen, einige Latten des Zauns, der den Wanderweg sichert, wurden zerstört. Die Belohnung ist weiterhin ausgesetzt: „Wer Hinweise hat, die zu dem Verursacher oder den Verursachern führen, kann sich an die Gemeindeverwaltung wenden“, sagt Jörg Fröhling, Sprecher der Gemeinde.

Ratsherr regt Videokameras an

Das Gelände ist inzwischen weitgehend wieder hergestellt. Zuletzt fehlten noch die beschädigten Holzelemente an der Infotafel und das Rückenteil der Sitzbank, die bei einer örtlichen Schreinerei bestellt waren.

>>> Lesen Sie hier: Eversberger Familie trotzt dem Trend: Neuer Hofladen in Heringhausen <<<

Keine Chance gibt es, an der Plästerlegge einem Vandalismus durch eine Videoüberwachung vorzubeugen. SPD-Ratsherr Michael Gerhards hatte die Idee im Gemeinderat angeregt. Jörg Fröhling allerdings weist darauf hin, dass dies gar nicht zulässig sei. Es handele sich um ein öffentliches Gelände, wo eine Überwachung nicht erlaubt ist. Die Gemeinde ist auch nicht Eigentümerin der Fläche. Außerdem fehlten jegliche technischen Möglichkeiten – an der Plästerlegge sind keine Stromkabel verlegt.

>>> Lesen Sie hier: Kreisschützenbund Meschede: So geht es mit den Schützenfesten weiter <<<

Michael Gerhards sagt im Gespräch: „Ich persönlich habe keine Probleme mit einer Videoüberwachung. Wenn ich mich doch ordentlich benehme, brauche ich auch keine Angst davor zu haben.“ Ihn erschrecken die Ausmaße der Zerstörung: „Ich weiß nicht, was in diesen Leuten vorgeht.“ Gleichzeitig weist er auf den Grad von Vandalismus in der Gemeinde hin: „Überall da, wo es keine Aufsicht gibt, wird randaliert. Wo leben wir eigentlich?“ Auch seine Idee, zumindest mit Video-Attrappen etwas abzuschrecken, musste er inzwischen zurückziehen: Denn selbst dann müsste rechtlich auf eine Videoüberwachung hingewiesen werden (auch wenn die nur vorgetäuscht wäre).

Hinweise sind möglich telefonisch unter 02904 / 987-152 bei der Gemeindeverwaltung. Erst 2021 war das Umfeld der Plästerlegge deutlich aufgewertet worden. Unterstützt mit Fördermitteln aus dem „Leader“-Programm wurde ein neuer Fußgängersteg angebracht, der Gästen und Einheimischen einen optimalen Blick auf den Wasserfall und dessen einzigartige Natur bietet.