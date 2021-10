Bestwig: Knebels Affentheater erstmals kein Selbstläufer

Bestwig. Ungewohnt schleppend läuft in Bestwig der Vorverkauf für Herbert Knebel. Derweil gibt es gute Nachrichten für alle Fans von Frieda Braun.

Da geht nach langer Corona-Zwangspause endlich das kulturelle Leben in der Gemeinde Bestwig weiter - endlich kann Kultur pur nach einem Jahr den Termin mit Herbert Knebel und seinem Affentheater nachholen. Und dann herrscht beim Kartenvorverkauf große Zurückhaltung. Gerade einmal 150 Karten sind für die Veranstaltung am 30. Oktober verkauft worden, knapp 100 davon sogar bereits im vergangenen Jahr zum eigentlichen Termin.

Für Uli Bock, Sprecher von Kultur pur, kommt die Zurückhaltung allerdings nicht überraschend. Man sei nicht mit der Erwartungshaltung in den Vorverkauf gegangen, dass einem in diesem Zeiten die Karten aus den Händen gerissen werden, sagt er. „Von uns hat sich ausnahmsweise mal niemand getraut, im Vorfeld eine Prognose abzugeben“, fügt er hinzu.

Zuversicht bei Kultur pur

Nein, der Verein ist angesichts des schleppenden Vorverkaufs weder entsetzt, noch enttäuscht. Bock geht vielmehr davon aus, dass viele der noch rund 150 zur Verfügung stehenden Karten kurzfristig nachgefragt werden, weil nach wie vor eine große Unsicherheit und die Sorge herrsche, dass die Veranstaltung wegen steigender Infektionszahlen erneut verschoben oder endgültig abgesagt werden muss. Immerhin seien es noch rund drei Wochen bis zum Termin. Niemand, wirklich niemand gehe bei Kultur pur allerdings davon aus, dass es zu einer Absage kommen wird. Es herrsche zum einen große Zuversicht, dass die Veranstaltung stattfinden wird, und zum anderen große Zuversicht, dass bis zum Stichtag alle oder zumindest fast alle Karten verkauft sein werden, so Bock.

Seit rund 20 Jahren ist Herbert Knebel inzwischen fester Bestandteil des Bestwiger Kultur pur-Programms - mal mit Affentheater, mal ohne. Mit 700 bis 800 Besuchern waren nahezu all seine Veranstaltungen ausverkauft. Ein Selbstläufer. Aber Corona hat eben vieles verändert. Diesmal wird Knebel mit seiner Truppe vor maximal 300 Besuchern spielen.

Theoretisch dürften zwar auch mehr Besucher in die Schützenhalle. Rein praktisch setze man aber eben auf Sicherheit, indem die 300 Stühle in ausreichendem Abstand aufgestellt werden. „Es muss sich also niemand sorgen machen“, sagt Bock. Wer am 30. Oktober dabei sein will, muss Genesen, Geimpft oder Getestet sein. Dafür gibt es in der Halle keine Maskenpflicht.

Vorfreude auf einen schönen Abend

„Wir freuen uns, endlich wieder einen schönen Abend erleben zu dürfen und dass es endlich weitergeht“, betont Uli Bock. Und vielen der Gäste werde es sicherlich genauso gehen. Dass Herbert Knebel vor einer solch begrenzten zahl von Besuchern spielt, ist zum einen möglich, weil sich der Bestwiger Verein mit der Künstleragentur unkompliziert einigen konnte. Und zum anderen, weil es aus dem Landesprogramm „Neustart miteinander“ finanzielle Mittel gibt, mit denen anfallende Kosten gedeckt werden können.

Schließlich fehlt bei 300 statt 800 zahlenden Besuchern eine Menge Eintrittsgeld in der Kasse - bei gleichbleibenden Kosten etwa für die Technik. Bock geht davon, dass der Verein mit einer Schwarzen Null aus dem Abend geht. Und das sei völlig in Ordnung - auch, wenn das satte Plus aus den Knebel-Veranstaltungen sonst immer genutzt worden ist, um zum Beispiel kostenlose Veranstaltungen wie das Kindertheater anzubieten.

Frieda Braun in der Halle

Fest steht inzwischen auch, dass die beiden Auftritte von Frieda Braun am Freitag und Samstag, 26. und 27. November, ebenfalls in der Schützenhalle und nicht wie geplant im Bürgersaal stattfinden werden. „Wir sind der Schützenbruderschaft sehr dankbar, dass die Verlegung so unkompliziert möglich war“, betont Bock.

Entschieden habe man sich für den Umzug, um auch hier Abstände zwischen den Stühlen zu ermöglichen. Beide Veranstaltungen sind bereits seit einem Jahr ausverkauft. Allerdings waren nach der Verschiebung im vergangenen Jahr einige wenige Karten wieder zurückgegeben worden, die nun wieder zum Verkauf stehen.