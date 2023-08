Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in eine Praxis in Bestwig.

Ermittlungen Bestwig: Polizei ermittelt nach Einbruch in eine Praxis

Bestwig. In Bestwig sind Unbekannte in eine Praxis eingestiegen. Sie machten Beute und richteten Schaden an. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Bislang unbekannte Täter sind in Praxisräume auf der Straße „Am Bähnchen“ in Bestwig eingestiegen. Laut Polizei hatten sie sich in der Zeit zwischen Dienstag, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft und mehrere Räume durchsucht.

Dabei nahmen sie mehrere Gegenstände mit und richteten Sachschaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

