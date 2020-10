Bestwig: Polizei sucht aggressiven Hundebesitzer

Die Polizei in Meschede sucht einen aggressiven Hundebesitzer: Der hatte bei Obervalme einen 71 Jahre alten Spaziergänger angegriffen.

Obervalme. Opfer eines aggressiven Hundebesitzers ist in Obervalme bei Bestwig ein 71 Jahre alter Mann geworden - der hatte eigentlich nur eine Bitte.

Die Polizei in Meschede sucht nach einem aggressiven Hundebesitzer. Hintergrund ist ein Vorfall vom Dienstagmorgen in Obervalme.

Schäferhund war nicht angeleint

Dort ging ein 71-jähriger Bestwiger auf einem Feldweg spazieren, parallel zur Kreisstraße 19 in Obervalme. Dem Senior kam ein Mann mit einem Schäferhund entgegen. Der Schäferhund war nicht angeleint. Nach Angaben des 71-Jährigen bat er den Hundebesitzer, sein Tier anzuleinen.

Der Hundehalter kam der Bitte nicht nach: Er ging auf den Bestwiger zu und nahm ihn in den Schwitzkasten. Anschließend schubste er ihn in eine Böschung. Der Senior versuchte, die Polizei zu rufen. Der Hundehalter verhinderte das und schlug dem Spaziergänger das Handy aus der Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung der Ortschaft Brabecke.

Der Täter wird so beschrieben: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, sprach hochdeutsch, er trug eine rot-schwarze Jacke und eine Mütze. Zeugen setzten sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 in Verbindung.