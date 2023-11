Polizei Unbekannte Täter steigen in der Nacht in Bestwiger Bank ein

Bestwig Bislang Unbekannte sind in der Nacht in eine Bestwiger Bank eingestiegen. Dort machten sie sich am Geldautomaten zu schaffen.

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen, 12. November, in eine Bank an der Bundesstraße in Bestwig eingestiegen. Ereignet hat sich die Tat nach Angaben der Polizei gegen 3.50 Uhr.

Ohne Beute auf der Flucht

Wie die Pressestelle der Polizei in Meschede mitteilt, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt, um sich einen Zugang zum Inneren der Bank zu verschaffen. Hier hatten sie dann vergeblich versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. „Möglicherweise“, so die Polizei, „wurden die Unbekannten bei der Tat gestört“. Geflüchtet seien die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand ohne Beute.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200 entgegen.

