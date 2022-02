Bestwiger Betriebe zeigen bei Ausstellung ihre Vielfalt

Bestwig. Die Werbegemeinschaft „Besser in Bestwig“ plant wieder ihre Verkaufs- und Gewerbeausstellung. Hier die Details dazu.

Endlich ist es geschafft. Die beliebte Verkaufs- und Gewerbeausstellung der Werbegemeinschaft „Besser in Bestwig“ findet am 2. und 3. April in der Schützenhalle Velmede statt. Mit Ausbildungsbörse am Samstag und Sonntag, einem bunten Rahmenprogramm, nachhaltigen, kulinarischen Köstlichkeiten aus der heimischen Region sowie einem ausgefeilten Branchenmix wird sie Groß und Klein, Jung und Alt zwei Tage lang im Frühjahr begeistern.

Coronakonforme Durchführung

„Wir haben uns so richtig ins Zeug gelegt, um die Gewerbeausstellung trotz schwieriger Zeiten durchführen zu können. Alles wird coronakonform, nach einem mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Bestwig abgestimmten Hygienekonzept, stattfinden“, so Olaf Badelt, erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Besser in Bestwig“. Rund 60 Aussteller aus den Bereichen Handel, Industrie, Handwerk, Energieversorgung, Bauen und Wohnen, Garten, Freizeit, Fotografie, Gesundheit, Versicherungen oder auch Tattoos, Mode, Möbel, Malerei und Reisen präsentieren sich auf der Messe, die nunmehr zum zehnten Mal stattfinden wird. Wer sich mit dem Gedanken trägt ein Haus zu bauen oder zu renovieren, der ist hier genau an der richtigen Adresse.

Passgenaue Informationen zu den Themen energetische Sanierung, energiesparende Heizungsanlagen, Haustechnik und Badgestaltung stehen genauso auf der Agenda wie auch der Innenausbau mit den entsprechenden Fenstern, Türen und Treppen. Das dazugehörige Steil- oder Flachdach, der neueste Staubsauger oder auch der perfekte Anstrich innen als auch außen ergänzen das reichhaltige Angebot. Wer Lust auf eine Weinprobe und kulinarische Köstlichkeiten hat, ein neues Auto oder Kleidung kaufen möchte, die nächste Urlaubsreise in den Süden oder in die Berge anstrebt oder einfach nur ein cooles Foto-Shooting erleben möchte, der wird auf der Verkaufs- und Gewerbeausstellung jede Menge Spaß haben.

„Der bunte Branchenmix bietet der Damen- als auch Herrenwelt gleichermaßen ein breit gefächertes Angebot. Hier kommt jeder auf seine Kosten“, freut sich Burkhard Hogrebe auf die kommende große Messe, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Um die Betriebe bei der Suche nach Auszubildenden zu unterstützen, soll der Samstag als auch Sonntag Schülern und Schülerinnen ab 10.30 Uhr zur Verfügung stehen.

Große Ausbildungsbörse geplant

Jugendliche aus den Klassen sieben, acht, neun und zehn, die auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz sind, haben auf der Gewerbeausstellung mit Ausbildungsbörse die Möglichkeit, mit ihren möglichen, zukünftigen Ausbildern in Kontakt zu treten und anschließend die ersten Erfahrungen zu sammeln.

Um gezielt auf diesen Mehrwert auf der Messe hinzuweisen, hängen in Kürze in allen Schulen in Bestwig, Brilon, Olsberg und Meschede Plakate. Insgesamt soll die Messe allen Mitgliedern und interessierten Betrieben eine gemeinsame Plattform bieten, um die eigenen Produkte und Dienstleistungen einem bereiten Publikum zu präsentieren. Ziel soll es sein, zusammen einen starken Auftritt hinzulegen, neue Kunden zu akquirieren, sich am Markt stärker zu positionieren sowie dem immer stärker werdenden Online-Handel mit Erfolg die Stirn zu bieten. Neben der reichhaltigen Offerte mit vielen Specials, Rabattaktionen und Mitmachangeboten gibt es auf der Bestwiger Gewerbeausstellung zudem jede Menge Spaß für die kleinen Besucher. Tanzvorführungen, Luftballonmodellage, Kinderschminken, Walkact mit Close-Up-Magie und Mentalismus sowie eine feurige Illusionsshow mit Steffen Nitsche werden so manches Kinderlachen hervorzaubern.

Als besonderer Höhepunkt gibt es zudem an beiden Tagen Hubschrauberrundflüge über das Sauerland. „Wir sind komplett ausgebucht, alles läuft genau nach Plan“, so die beiden hoch motivierten Vorsitzenden abschließend voller Stolz. Die Ausstellung wird auf einer Gesamtfläche von rund 2500 Quadratmetern im Innen- und Außenbereich stattfinden und für alle Altersklassen etwas zu bieten haben.“

