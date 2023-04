Bestwiger Feuerwehr rettet hilflose Katze aus Schacht

Bestwig. Die Bestwiger Feuerwehr hat eine hilflose Katze aus einem Schacht gerettet. Die Hilfe für das Tier war denkbar einfach.

Der Löchzug Velmede-Bestwig ist am Dienstagnachmittag, 25. April, zu einer Tierrettung an die Heringhauser Straße alarmiert worden. Ein Anwohner hatte dort gegen 17 Uhr eine Katze in einem Lichtschacht bemerkt, die scheinbar nicht mehr allein aus dem tiefen Schacht herauskam.

Daraufhin rief der Anwohner die Feuerwehr zur Tierrettung. Die Einsatzkräfte des Löschzugs öffneten den Lichtschacht und stellten eine Leiter an. Die Katze ist dann allein und wohlbehalten über die Leiter wieder in die Freiheit geklettert.

Für die Feuerwehr war der Einsatz damit schnell beendet. Nach rund 30 Minuten war der Löschzug wieder am Gerätehaus.

