Bestwiger Feuerwehr zu Brand in Velmede ausgerückt

Die Bestwiger Feuerwehr ist am späten Freitagabend, 5. Mai, zu einem Brand in Velmede alarmiert worden. Gegen 23 Uhr war am Stockey ein Pkw in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des vor einer Garage geparkten Wagens in Brand. Das Feuer hatten die Feuerwehrleute mit Wasser und Löschschaum schnell unter Kontrolle. Nach gut einer Stunde rückte der Löschzug wieder ein.

Im Einsatzen waren zwölf Kameraden.

