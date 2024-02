Polizei Bestwiger in Meschede verprügelt: So sahen die Täter aus

Meschede Ein Bestwiger (26) ist im Mescheder Kneipenviertel von einer Gruppe krankenhausreif geschlagen worden. Polizei sucht dringend Zeugen.

An Weiberdonnerstag ist es am Parkhaus Stiftcenter zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei hielt sich gegen 20.30 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Bestwig in der Nähe der dortigen Kneipen auf. Er wurde durch eine bislang unbekannte Personengruppe zunächst in ein Gespräch verwickelt, woraus sich erst ein verbaler Streit und im weiteren Verlauf eine handfeste körperliche Auseinandersetzung entwickelte.

Laut Zeugenberichten soll die Gruppe, den Mann aus Bestwig zu Boden gebracht haben und zusammen auf ihn eingeschlagen haben. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter dann in Richtung Rathaus geflüchtet sein, noch bevor die Polizei eintraf. Der Geschädigte wurde durch die Tat so stark verletzt, dass ein Rettungswagen den Mann ins Krankenhaus bringen musste.

So sahen die Täter aus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild und waren überwiegend dunkel gekleidet. Eine Person soll eine dunkle Cargohose und einen grauen Pullover getragen haben.

Da in der Stadt an Weiberfastnacht viel los war, hofft die Polizei, dass es Zeugen etwas mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0291/90200 zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

