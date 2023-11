Bestwiger Schützen erreicht Hilferuf aus Kinderklinik

Bestwig Die Bestwiger Schützen hat ein Hilferuf aus dem Kinderkrankenhaus in Lemberg erreicht. Angesichts der Tragik bitten Sie nun um Spenden.

„Helft uns weiter helfen“, so lautet die dringende Bitte der St.-Andreas-Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit ihre Hilfsaktion zu Gunsten des Kinderkrankenhauses in Lemberg großherzig zu unterstützen. Über 600 Tage wütet bereits der brutale Angriffskrieg Putins. Besonderes Leid brachte er für die jüngsten Opfer - wehrlose Kinder. „Auch wenn durch den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas der Ukrainekrieg in den Hintergrund gedrängt wurde, gehen die russischen Angriffe Tag und Nacht weiter“, betont der Schriftführer der Andreas-Schützen, Wolfgang Rinschen.

Spendensumme von 55.000 Euro

„Die Spenden der Ukraine-Hilfe summieren sich bis heute auf stolze 55.000 Euro, mit denen direkt und gezielt geholfen werden konnte“, so Rinschen. „Mit diesen Spendengeldern konnte die St.-Andreas-Schützenbruderschaft schon kurz nach Kriegsbeginn dafür Sorge tragen, dass die Kinder in der völlig überfüllten Lemberger Kinderklinik nicht unter Hunger, Dunkelheit und Kälte leiden mussten.“ Mit Hilfe der befreundeten Schützenbrüder aus Krakau waren Notstromaggregate, Elektroheizungen für die völlig überbelegten Schlafräume, Notbeleuchtungen, Medikamente und medizinische Geräte sowie dringend benötigte Lebensmittel nach Lemberg transportiert. Möglich sei dies erst durch die Unterstützung verschiedener Firmen, der Nachbarbruderschaften, durch Hilfsaktionen von Bestwiger Vereinen und viele private Spenden geworden, für die sich die Schützenbrüder herzlich bedanken.

Vor dem Beginn des Winters richten sich jetzt überall in der Ukraine russische Angriffe Tag und Nacht wieder gegen die kritische Infrastruktur. So hat erneut ein Hilferuf aus Lembergs Kinderkrankenhaus die Andreas-Schützen erreicht. Von ursprünglich 450 kleinen Patienten werden heute mehr als 1400 kranke Kinder dort medizinisch versorgt. „Dringend benötigt werden für die Wintermonate neben Lebensmitteln eine Fülle von Medikamenten, die in der Ukraine nicht mehr beschafft werden können. Zudem fehle es an Verbandsmaterialien und klinischem Gerät, Batterien, Betten, Bettdecken und Schlafsäcken für die Notunterkünfte, besonders die provisorisch in den Kellerräumen der Klinik geschaffenen Krankenzimmer“, weiß Rinschen.

Ein Notschlafraum Keller der Kinderklinik Foto: Privat / WP

Darum appellieren die Andreas-Schützen: „Helft uns auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit, den Kindern in Lemberg mit einer Geldspende zu helfen“. Bewusst verzichten die Schützenbrüder aus logistischen Gründen darauf, Hilfsgüter zu sammeln. „Unsere Krakauer Freunde wissen genau, woran es gerade in der Klinik fehlt und können so mit unserer finanziellen Hilfe direkt, gezielt und schnell Lieferungen zusammenstellen“, sagt Wolfgang Rinschen.

Stichwort „Ukarine-Hilfe“

„Die durchaus gefährlichen Transporte übernehmen die Krakauer Schützenbrüder auf eigene Kosten.“ Gebeten wird um Spenden auf das Konto der St. Andreas-Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig mit der IBAN DE70 4165 1770 0000 2264 80 bei der Sparkasse Hochsauerland mit dem Stichwort „Ukraine-Hilfe“.

