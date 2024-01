Besucherbergwerk Ramsbeck: Große Pläne zum Jubiläum

Ramsbeck Das Besucherbergwerk Ramsbeck wird 50 Jahre alt. Das wird gefeiert. Erinnerung an einen tiefgreifenden Umbruch und die letzte Schicht.

Vor 50 Jahren begann in Ramsbeck ein tiefgreifender Umbruch: Nach der Schließung des Erzbergwerks wurde das Sauerländer Besucherbergwerk in dem Dorf im Valmetal eröffnet. Das Jubiläumsjahr feiert das Besucherbergwerk mit vielen Aktionen.

Die letzte Schicht

Am 31. Januar 1974 wurde im Erzbergwerk Ramsbeck die letzte Schicht gefahren. Die Weltmarktpreise für Zink und Blei waren so ungünstig, dass der Grubenbetrieb trotz großer Bemühungen um Effizienzsteigerung nicht mehr rentabel war. Noch 1971 war vor Ort die gleislose Fördertechnik eingeführt worden. Als eine der ersten Erzgruben in Europa nahm Ramsbeck damit eine Vorreiterrolle ein. Doch die Rentabilität ließ sich damit nicht ausreichend steigern. Hinzu kam der geringe Metallanteil in den Ramsbecker Erzen: Der Abbau von relativ viel taubem Gestein bei geringer Ausbeute bedeutete einen zusätzlichen Kostenpunkt.

Ende Januar 1974 – vor 50 Jahren – endete die jahrhundertelange Tradition des Erzabbaus in Ramsbeck: Die Grube wurde geschlossen. Die rund 450 Bergleute und das ganze Dorf mussten einen grundlegenden Strukturwandel bewältigen. Eine Lösung lag im Tourismus: In dem stillgelegten Erzbergwerk kehrte keine Ruhe ein, vielmehr kamen neue Gäste. Bereits am 27. August 1974 konnten die ersten Besucherinnen und Besucher mit der urigen Grubenbahn, die noch wenige Monate zuvor echte Bergleute transportiert hatte, in die Grube einfahren. Im früheren Kauengebäude über Tage entstand ein Bergbaumuseum. Langsam mauserte sich der Bergbauort zum Erholungsort.

Das Sauerländer Besucherbergwerk wurde vor 50 Jahren geschlossen. Foto: Sauerländer Besucherbergwerk / WP

Ein Höhepunkt eines Besuches ist bis heute die Fahrt mit der urigen Grubenbahn. Gut eineinhalb Kilometer fahren die Gäste hinein in den Eickhoffstollen und lernen auf ihrem Rundgang vorbei an Fördermaschine, Blindschacht und Kippstelle die Arbeit der Bergleute kennen. Das Interesse ist ungebrochen groß, rund 50.000 Gäste kommen im Jahr, um in die Geschichte des Sauerländer Bergbaus einzutauchen.

50.000 Menschen besuchen Jahr für Jahr das Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck. Foto: sabrinity.com / WP

Aktuell stehen weitere Neuerungen an, um das Erzbergwerk fit für die Zukunft zu machen. Das mittlerweile denkmalgeschützte Kauengebäude muss umfangreich saniert werden. Der Standort möchte sich zu einem modernen Industriemuseum entwickeln, mit einer neuen Dauerausstellung und einem hochwertigen Vermittlungsangebot.

Großes Fest Ende August

Doch erstmal wird Geburtstag gefeiert. Dazu bereitet das Museumsteam im Verlauf des Jahres verschiedene Sonderveranstaltungen vor. Den Höhepunkt wird das Museums-Geburtstagsfest am 25. August 2024 bilden.

