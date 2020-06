Betrüger geben sich als Polizei aus: Schon 16 Fälle im HSK

Meschede. Die Polizei in Meschede freut sich darüber, dass Betrüger mit einer bestimmten Masche im Juni komplett gescheitert sind - und das 16 Mal.

In der ersten Juni-Woche haben falsche Polizisten im Hochsauerlandkreis in 16 Fällen bei älteren Mitbürgern angerufen. Beute konnten die Betrüger nicht machen, denn die Angerufenen reagierten genau richtig: Sie legten auf und informierten die echte Polizei.

„Auflegen und den echten Polizeiruf 110 wählen ist genau das richtige Mittel gegen die gemeine Vorgehensweise der Täter“, so die Polizei in Meschede. Nahezu täglich rufen Betrüger nach Angaben der Behörde bei älteren Menschen im Sauerland an. Als falsche Polizisten warnen Sie vor vermeintlichen Einbrechern. Sie gaukeln Hilfe vor und haben es tatsächlich nur auf das Geld ihrer Opfer abgesehen.

Um Ersparnisse betrogen

„Es ist davon auszugehen, dass es noch mehr Versuche gab. Gerade ältere Menschen sind unsicher und glauben den geschickt vorgehenden Tätern. So gibt es leider viele Opfer, die den falschen Polizisten ihre gesamten Ersparnisse übergeben haben. Umso wichtiger ist es, dass Angehörige, Nachbarn und Freunde aufeinander achten. Sprechen Sie mit ihren älteren Mitmenschen und machen Sie diese auf Betrüger aufmerksam!“, appelliert die Polizei an die Bevölkerung.

Ratschläge der Polizei

Für Angerufene gibt die Polizei folgende Ratschläge:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Legen Sie einfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich.

- Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation.

- Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach ihrem Vermögen fragen, legen Sie sofort wieder auf und wählen Sie den echten Polizeiruf 110.

- Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint niemals die 110 im Display des Telefons.

- Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen.

Weitere Informationen zum Betrug mit falschen Polizisten gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.