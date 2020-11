Betrunkene sorgen für Notarzteinsatz in Meschede

Meschede. Polizei, Rettungsdienst und Notarzt wurden in die Ruhrstraße alarmiert. Zwei Personen hatten offenbar zu tief ins Glas geschaut.

Am Mescheder Rathaus vor dem Café und Bistro Schröjahrs kam es am Samstagabend zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. In der Alarmierung war von einer hilflosen Person die Rede, weshalb neben Polizei und Rettungsdienst auch der Notarzt ausrückte.

Keine Randale

Vor Ort in der Ruhrstraße fanden die Beamten zwei stark angetrunkene Personen an, eine von ihnen galt als hilflos. Während eine der Personen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, konnte die zweite Person an seine Angehörigen übergeben werden.

Randaliert hätten die beiden betrunkenen Personen aber nicht, wie die Kreisleitstelle der Polizei bestätigte.