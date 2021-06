Bewerbungen möglich: Bestwig vergibt zweiten Heimat-Preis

Der erste Heimat-Preis ging an die Brüder Mengelers, die das Schieferbergwerk in Nuttlar betreiben.

Bestwig. Als Anerkennung für das Ehrenamt vergibt die Gemeinde Bestwig erneut einen Heimat-Preis. Doch es steckt mehr als die reine Anerkennung dahinter.

Die Gemeinde Bestwig wird zum zweiten Mal den mit 5000 Euro dotierten Bestwiger Heimat-Preis vergeben. Noch bis zum 31. August sind Bewerbungen von Vereinen und Gruppierungen möglich, deren Engagement das Leben in der Gemeinde lebenswerter macht.

Einen Anreiz schaffen

Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbinde sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren, sagt Bürgermeister Ralf Péus. Man wolle neben der Anerkennung auch einen Anreiz für andere Bürgerinnen und Bürger schaffen, um sich für ihre Heimat zu engagieren. „Ohne ehrenamtliches Engagement wäre gerade hier bei uns vieles nicht möglich“, sagt Péus. Nicht zuletzt könne man auch von den ausgezeichneten Projekten lernen, indem eine Idee andernorts übertragen wird oder den Anstoß für weitere Initiativen geben kann.

Um den Heimat-Preis der Gemeinde Bestwig können sich Vereine, ehrenamtliche Initiativen sowie Einzelpersonen bewerben. Das Engagement muss auf dem Gebiet der Gemeinde Bestwig erfolgen bzw. den Bürgern der Gemeinde Bestwig zu Gute kommen und sollte für zukünftige Generationen nachhaltig sein. Es muss sich in einem konkreten, aktuellen Projekt oder in einer dauerhaften regelmäßigen Tätigkeit zeitlich widerspiegeln sowie die ausdrückliche Akzeptanz der Bevölkerung – etwa eines Ortsteils - haben. Nicht nur für aktuelle, sondern auch für - noch nicht allzu lange - abgeschlossene Projekte können Bewerbungen eingereicht werden. Der Rat der Gemeinde Bestwig hat auf Empfehlung des Bürgerausschusses festgelegt, dass für den 1. Platz 2.500 Euro ausgelobt werden, für Platz 2 gibt es 1.500 Euro, für den Drittplatzierten 1.000 Euro.

„Wir fördern, was Menschen verbindet“

Der Heimat-Preis gehört zum 2018 von Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufenen Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird komplett vom Land NRW getragen.

Bewerbungen sind möglich bis zum 31. August per E-Mail an elena.beule@bestwig.de oder per Post an Gemeinde Bestwig, Elena Beule, Rathausplatz 1, 59909 Bestwig. Das Bewerbungsformular gibt es unter www.bestwig.de zum Herunterladen.

