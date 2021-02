Bewohner überraschen Einbrecher in Cobbenrode

Cobbenrode. In Cobbenrode ist ein Einbrecher von Hausbewohnern überrascht worden. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Eine günstige Gelegenheit hat am Mittwoch ein Einbrecher in Cobbenrode genutzt. Der Täter war laut Polizei zwar von den Hausbewohnern überrascht worden, konnte aber mit seiner Beute flüchten. Gegen 13.30 Uhr hatte der Mann durch die offen stehende Tür das Wohnhaus betreten. Sie war zuvor von den Bewohnern zum Lüften geöffnet worden.

Schmuck gestohlen

Unbemerkt ging der Täter in das Obergeschoss und entwendete Schmuck aus einen Schlafzimmer. Als die Bewohnerin das Zimmer betrat, flüchtete der Einbrecher durch die Haustür in Richtung der Bundesstraße 55. Vermutlich stieg der Mann auf dem Parkplatz eines Hotels an der Olper Straße in einen schwarzen BMW (3er-Limousine). Das Auto flüchtete mit quietschenden Reifenin Richtung Oedingen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, sehr groß (circa 2 Meter), schlanke Statur, blauer OP-Mundschutz, graue Mütze, blaue Jeans, blaue Jacke (Blouson).

Die Polizei fragt: Wem ist am Mittwochvormittag der große Mann in Cobbenrode aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem schwarzen BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291-90200 entgegen.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!