„Biggest Loser“: Wormbacher unzufrieden mit Gewichtsabnahme

Die 16 Kandidaten bei „The Biggest Loser“ kämpfen jetzt nicht mehr nur für sich selbst, sondern für ihr Team. Werner Baumeister aus Wormbach kämpft im Team Blau mit Trainer Ramin Abtin. „Ich hatte zwar eigentlich ein gutes Gefühl, aber ich hatte Angst, dass ich zu wenig abgenommen habe“, sagte der Wormbacher. Minus 1,6 Kilo waren am Ende der Woche das Ergebnis. Er hatte sein Gewicht von 132,4 Kilo auf 130,8 Kilo reduziert.

Ratlosigkeit beim Wormbacher

Werner Baumeister: „Ich konnte es mir absolut nicht erklären.“ Trainer Ramin Abtin zu der Leistung seines Kandidaten: „Werner hat 1,6 Kilo abgenommen. Das ist in Ordnung. Zwei Kilo wären jetzt besser gewesen für ihn und hätten, glaube ich, auch dem Aufwand eher entsprochen.“Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen liegt das Team des Schmallenbergers am Ende bei der prozentualen Gewichtsabnahme vor Team Rot. Somit sind Werner und sein gesamtes Team eine Runde weiter.

Mehr geben als die Konkurrenz

Ramin Abtin: „ Jetzt müssen die Kandidaten wirklich zeigen, was in ihnen steckt. Ich erwarte, dass sie mehr tun als die anderen, härter arbeiten als die anderen. Und wenn die schwitzen, müssen unsere T-Shirts so nass sein, dass wir sie auswringen.“ In der Woche absolvierten die Teilnehmer wieder eine Sporteinheit, einen Trainingswettkampf und eine Wochen-Challenge. Am Strand sollen beide Teams jeweils ein Podest mit Sand begraben, auf dem eine Statue steht, bis nur noch die Statue zu sehen ist.

Das Gewinnerteam erhielt für das Wiegen einen Gewichtsbonus von drei Kilogramm. Die Challenge endete unentschieden - das gab es noch nie. Immer mehr Kandidaten müssen nun die Sendung verlassen - die Kandidaten im Camp rücken dem Sieg immer näher. Wie es für Werner Baumeister weitergeht, sehen die Zuschauer am 2. Februar, um 17.30 Uhr in SAT.1.