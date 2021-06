Blitz, Donner, Straßensperrung: Die Mescheder Gewitternacht

Meschede/Hochsauerlandkreis. Das nächtliche Gewitter hat in Meschede und Umgebung ordentlich gewütet. Noch gibt es Straßensperrungen, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Etwas später als die meisten Wetterprognosen es angekündigt hatten, fegte in der Nacht auf Sonntag, 20. Juni, ein starkes Gewitter über ganz NRW. Meschede hat es, je nach Ortsteil, ab ca. 1.30 Uhr getroffen.

Straßensperrungen B55 und L840

Die Feuerwehr musste im Stadtgebiet in der Nacht zu mehreren Einsätzen ausrücken, auch am Sonntagmorgen sind noch Kameraden im Stadtgebiet unterwegs, um sich um die Folgen der Gewitternacht zu kümmern. Die B55 am Hennesee sowie die L840 bei Windhäuser nach Calle und Berge sind aufgrund von Ästen und Bäumen auf der Fahrbahn noch am Sonntagmorgen gesperrt. Das bestätigt die Leitstelle der Feuerwehr auf Nachfrage dieser Zeitung (Stand 8.15 Uhr).

42 Liter pro Quadratmeter

Blitze, die die Nacht haben taghell werden lassen, Einschläge, die für Stromausfälle gesorgt haben und Donner, der den ein oder anderen aus dem Tiefschlaf geholt hat. Das sind die Eindrücke, die am Sonntagmorgen in Meschede geteilt wurden. Eine gute Stunde hat es im Stadtgebiet gedonnert und geblitzt, während sturmartige Böen Äste wie Terrassenmöbel in Bewegung gebracht haben. 42 Liter Regen pro Quadratmeter sind in der Nacht heruntergekommen.

