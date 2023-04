Polizei Blitzeinbruch in Handyshop in Mescheder Fußgängerzone

Meschede. Anwohner hören in der Fußgängerzone in Meschede frühmorgens einen lauten Knall: Dahinter stecken Einbrecher, die zugeschlagen haben.

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen, 27. April, in einen Handyshop in Meschede eingedrungen.

Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr in der Ruhrstraße. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört: Die Täter hatten eine Scheibe am Geschäft von Vodafone in der Fußgängerzone eingeworfen. Beobachtet wurde dann noch, wie drei Personen in den Laden eingestiegen sind. Danach liefen die Einbrecher in unbekannte Richtung davon. Aus dem Mobilfunkgeschäft wurden bei dem Blitzeinbruch diverse Gegenstände gestohlen, darunter Smartphones.

