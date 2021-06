Blitzschlag: Strom fällt im Dorf aus - Feuerwehr alarmiert

Erflinghausen. Die Feuerwehr der Stadt Meschede musste nach einem Blitzschlag ausrücken: In Erflinghausen war der Strom im Dorf ausgefallen.

Nach einem Blitzeinschlag ist am Donnerstag eine Trafostation in Erflinghausen im Stadtgebiet Meschede in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Lauter Knall

Es gab einen lauten Knall - danach fiel im gesamten Dorf der Strom aus. Rauch stieg an der 10-kV-Trafostation in Erflinghausen auf. Die Bewohner wählten den Notruf und verständigen die Rettungsleitstelle in Meschede.

Nach Erkundung durch die zuerst eingetroffene Einheit wurde festgestellt, dass die Feuerwehr nicht mehr viel ausrichten konnte, da der Brand bereits erloschen war. Weitere sich auf der Anfahrt befindliche Einheiten konnten die Einsatzfahrt abbrechen und an ihren Standort zurückkehren.

Überspannungsschaden

Die Techniker des ebenfalls eingetroffenen Netzbetreibers Westnetz führen die Ursache des Feuers auf einen Überspannungsschaden durch Blitzeinschlag im Bereich der angrenzenden Gemeinde Eslohe zurück.

Im Einsatz waren der Löschzug Meschede, die Löschgruppe Remblinghausen, die Funkgruppe, die Atemschutzwerkstatt, Polizei, Rettungsdienst, das DRK und der Wehrleiter.

