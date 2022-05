Bödefeld: Schützenbruderschaft St. Vitus lädt zum Fest ein

Bödefeld. Die Schützenbruderschaft St. Vitus lädt zum Bödefelder Schützenfest vom 21. bis 23. Mai ein. Das sind die Programmhighlights.

Die Schützenbruderschaft St. Vitus lädt nach zweijähriger Zwangspause ebenfalls zum Schützenfest nach Bödefeld ein.

Wann wird gefeiert: vom 21. bis 23. Mai.

Wer regiert: Königspaar sind Steven De Rudder mit seiner Willemein. Vizekönigspaar ist Jannis Wegener und Carolina Schulte.

Was sind die Höhepunkte: Am Samstag, 21. Mai, findet um 15.30 Uhr die Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Cosmas und Damian statt. Um 17 Uhr wird um die Kaiserwürde geschossen. Anschließend werden auch die Jubelkönige geehrt. Am Sonntag, 22. Mai, findet um 14 Uhr der große Festzug statt. Im Anschluss wird getanzt. Am Montag, 23. Mai, findet das Vogelschießen um 9.15 Uhr statt und um 17.30 Uhr der Festzug.

Besonderheiten: Jubelkönigspaar 25 Jahre sind Franz (verstorben) und Helga Pietz, Jubelkönigspaar 40 Jahre bilden Wolfgang (verstorben) und Christel Grunow, Das Jubelkönigspaar 50 Jahre sind Karl Klauke und Hildegard Brune (verstorben). Jubelvizekönig 25 Jahre ist Christian Schulte, Jubelvizekönig 40 Jahre ist Peter Michel und Jubelvizekönig 50 Jahre ist Bruno Gierse-Arsten.

