Bödefeld. Der Bödefelder Timo Hennecke (46) schätzt die Vorteile des Landlebens im Sauerland und sieht eine positive Zukunft für die Region.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bödefeld: Timo Hennecke übernahm 1999 Bäckereibetrieb

Timo Hennecke ist gerne Bödefelder. Dort lebt er und dort ist er aufgewachsen, frei vom Trubel der Großstädte. Im Dorf ist er seit jeher tief verwurzelt, auch beruflich. 1999 übernahm er den Bäckereibetrieb seines Vaters, weggezogen hat es ihn nie. Das liege vor allem an den vielen Vorteilen, die das Leben bietet, berichtet der 46-Jährige im Interview mit dieser Zeitung.

Wie war Ihre Kindheit auf dem Land?

Timo Hennecke: Meine Kindheit hier war sehr schön, mit allem was zum Landleben dazugehört. Ich kenne es zum Beispiel noch, dass Kühe durch das Dorf getrieben wurden. Meine Freunde und ich haben den ganzen Tag draußen Fußball gespielt und uns selbst die Tore gebaut. Ich glaube, dass man hier gut groß werden kann.

Glauben Sie, dass es in dieser Hinsicht Unterschiede zum Stadtleben gibt?

Ich denke, dass man auf dem Land in einer etwas „heileren Welt“ aufwächst, als in einer Großstadt. Die Lebensqualität ist hier meiner Meinung nach einfach höher. Es gibt nicht so viel Stress und Trubel wie in einer großen Stadt. Ich glaube, es gibt auch ein geringeres Risiko, dass die Kinder an den falschen Umgang geraten könnten. Auf dem Land kennt man sich und ist nicht so anonym. Das zählt für mich alles zu den großen Vorteilen des Landlebens.

Warum kam es für Sie nicht in Frage, wegzuziehen?

Der wichtigste Grund ist, dass ich mich hier pudelwohl fühle! Natürlich hat das aber auch berufliche Gründe, da ich den Betrieb meiner Eltern übernehmen wollte. Wenn man aus dem Sauerland dann doch mal in die Großstadt möchte, ist man innerhalb von einer Stunde in Städten wie Dortmund, Köln oder Münster. Ich sah daher nie die Notwendigkeit wegzuziehen und wollte lieber die Annehmlichkeiten, die das Leben hier bietet, weiter nutzen.

Welche besonderen Vorteile bietet Schmallenberg?

Man merkt an vielen Stellen, dass die Kommune gesund ist. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Ich selbst bin in der Feuerwehr und kenne auch einige Feuerwehren aus dem Umkreis. Dort ist es nicht so leicht möglich, beispielsweise an geeignete Ausrüstung zu kommen, das ist in Schmallenberg anders. Die Ortsbilder sind schön und alles ist noch gut in Schuss. Gerade deshalb ist Schmallenberg lebenswert.

Was sind Ihre liebsten Ausflugsziele im Stadtgebiet?

Weil ich Bödefelder bin, sind die schönsten Ziele für mich vor allem Nasse Wiese und Kreuzberg, an denen man sich wunderbar aufhalten kann. Für Kinder und Familien ist natürlich auch der Naturspielplatz Walkenmühle eine Empfehlung wert. Was die Landschaft und Aussicht betrifft, mag ich die Strecke von Altastenberg in Richtung Westfeld sehr gerne. Man sieht quasi das Dach des Sauerlandes, wenn es denn nicht gerade regnet.

Wie würden Sie die Region für Unwissende beschreiben?

Ich würde sie als eine sehr gepflegte Wanderregion mit gesunden mittelständischen Unternehmen beschreiben, in der es sich lohnt, zu leben. Eine Region, in der es einem an nichts fehlt und eine hohe Lebensqualität herrscht.

Also eine positive Zukunft?

Ich bin Optimist und glaube, dass die Zukunft grundsätzlich positiv ist. Durch die Infrastruktur haben wir gute Möglichkeiten. Der Tourismus wird wachsen, dadurch, dass sich die Reisegewohnheiten der Menschen ändern und immer mehr Menschen in Deutschland Urlaub machen, anstatt ins Ausland zu fliegen. Wirtschaftlich sehe ich eine positive Entwicklung. Ich glaube kaum, dass wir in Rückstand geraten werden.