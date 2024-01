Die Feuerwehr im Einsatz: In Meschede hatte sich ein Brand am Bahnhof ereignet.

Einsatz Brand am Bahnhof in Meschede - Feuerwehr löscht mit CO₂

Meschede Feuer am Bahnhof in der Le-Puy-Straße in Meschede: Polizei und Löschzug wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte setzten CO₂ beim Löschen ein.

Am Bahnhof in Meschede in der Le-Puy-Straße hat sich am Dienstagabend ein Brand ereignet. Gegen 17.50 Uhr wurde der Löschzug Meschede alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Abraum in einem Stromkasten in Brand geraten war. Der Bereich wurde mit CO₂ abgelöscht - so konnten die Flammen erstickt werden. Die Polizei ermittelt.

