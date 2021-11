Die Feuerwehr ist in Meschede wegen eines Brandalarms ausgerückt.

Feuerwehr Brand an Lagerschuppen auf Betriebsgelände in Meschede

Meschede. Die Feuerwehr ist am Montagmittag in die Jahnstraße in Meschede alarmiert worden: Brand eines Lagerschuppens.

Ein Lagerschuppen auf einem Betriebsgelände in der Jahnstraße ist am Montagmittag in Brand geraten. Der Löschzug Meschede wurde gegen 12.45 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehrleute unter Leitung von Christoph Bruning rückten daraufhin aus. Auch die Polizei war im Einsatz. Über die Ursache ist nichts bekannt.

