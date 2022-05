Brand auf dem Südfriedhof in Meschede: Feuerwehr ausgerückt

Hier auf diesen Flächen am Südfriedhof in Meschede war ein Feuer entstanden.

Meschede. Die Feuerwehr Meschede ist gleich zweimal zum Südfriedhof in Meschede ausgerückt: Dort war ein Brand entstanden.

Die Feuerwehr Meschede müsste am Wochenende zu mehreren Einsätzen ausrücken.

Am Südfriedhof in Meschede war am Samstag eine Vegetationsfläche aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Der Löschzug unter Leitung von Sebastian Helleberg rückte gegen 15.15 Uhr dorthin aus.

Glutnester wieder aufgeflammt

Kurz vor 18 Uhr musste die Feuerwehr ein weiteres Mal zum Südfriedhof ausrücken: Dort waren wieder aufflammende Glutnester entstanden.

Bereits am Freitag gegen 20.45 Uhr war ein Kleinbrand gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte zum Randweg an der Henne in Richtung Märchenwald aus. Sie fand dort allerdings nur noch ein bereits erloschenes Lagerfeuer vor.

