Brandstiftung in Meschede ungeklärt: Verdächtiger kommt frei

Großbrand an der Pulverturmstraße in Meschede: Zwei Hausbewohner und ein Feuerwehrmann werden dabei verletzt, das Mehrfamilienhaus ist zwei Monate unbewohnbar.

Meschede Nur durch Glück sterben bei einem Großbrand in Meschede keine Menschen. Es gibt einen Tatverdächtigen, der vor Gericht jetzt freikommt.

Die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus an der Pulverturmstraße in Meschede bleibt ungeklärt. Der Mann, der dafür bisher unter dringendem Tatverdacht stand und deswegen seit dem Feuer im August in Untersuchungshaft saß, hat das Amtsgericht als freier Mann verlassen. Denn sicher beweisen ließ sich die Anklage gegen ihn nicht.

Vor dem Schöffengericht Meschede hätte den 39-Jährigen bei einer Verurteilung eine hohe Gefängnisstrafe erwartet: Er war wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. Der Brand im August in dem Sieben-Familien-Haus, in dem Menschen der verschiedensten Nationalitäten leben, löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt.

150.000 Euro Schaden, Haus zwei Monate unbewohnbar

Das einzige Glück an diesem Abend: Das Feuer brach schon gegen 21 Uhr aus und wurde sofort bemerkt – wäre es nachts geschehen, wenn alle geschlafen hätten, dann hätten die Folgen furchtbar sein können.

Das Haus war danach zwei Monate unbewohnbar, der Sachschaden vor allem durch den enormen Ruß beträgt 150.000 Euro. Die gesamte Elektrik war zerstört worden, im gesamten Haus, in allen Wohnungen musste der Ruß beseitigt werden. "Man riecht es heute noch", sagte der Hausmeister vor Gericht aus.

Entstanden war der Brand im Keller des Gebäudes. Man weiß, dass dort unter anderem Reifen verbrannten – wie, das ist unbekannt. Das Landeskriminalamt untersuchte den Brandschutt auf mögliche Brandbeschleuniger, die verwendet worden sein könnten – ohne Ergebnis. So beruhte die Anklage gegen den allein stehenden 39-Jährigen, der im August in dem Haus lebte, auf einem Hauptbelastungszeugen: Ein 48-Jähriger, der damals auch mit seiner Familie darin wohnte.

Der 39-Jährige hatte an dem Abend Müll aus dem Fenster seiner Wohnung nach draußen geworfen haben, so der 48 Jahre alte Mann – er sah das von seinem Balkon aus. Vorher soll der Mieter in der Wohnung darüber schon mit jemandem lautstark am Telefon gestritten haben. Weil er Sorge um sein Auto hatte, auf das womöglich Müll fliegen würde, fuhr der 48-Jährige es vorsichtshalber weg.

Als er wiederkam, will er im dunklen Treppenhaus eine Bewegung im Keller wahrgenommen haben: Dann ging das Licht an, und der jetzt Angeklagte sei halb nackt aus dem Keller gekommen und angeblich mit einer Flasche an ihm vorbei nach oben in seine Wohnung gegangen – und nur Sekunden danach, so der 48-Jährige, sei schon der Qualm aus dem Keller gekommen und die Rauchmelder hätten ausgelöst: "Das ging ganz schnell mit dem Feuer!"

Seltsame Zufälle?

Aber für eine sichere Verurteilung reichte das am Ende nicht aus. Es blieben Zweifel, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Poggel. Natürlich sei da dieser zeitliche Zusammenhang, der den Angeklagten belaste: Er kommt aus dem Kellerbereich – und danach lösen die Rauchmelder aus. Zufall? Seltsam, aber denkbar. Denn der Kellerbereich war eben ein Gemeinschaftsbereich, vielleicht hatte der Mann daraus nur eine Flasche geholt. Die meisten Zweifel hatte der Oberstaatsanwalt aber an diesem Umstand: Warum ging der Mann ausgerechnet zurück ins Obergeschoss, wenn er unten gerade Feuer gelegt hatte? "Der Mann muss doch davon ausgehen: Ich bin dann derjenige, der am ehesten drauf geht."

Hinzu kommt: Im Prozess wurde deutlich, dass die Haustür immer mal wieder unverschlossen war, vermutlich auch eine Kellertür nach draußen – es hätte sich also tatsächlich ein bis heute Unbekannter an dem Brand-Abend darin aufhalten können.

Der Angeklagte selbst machte im Prozess keine Angaben gegen die Vorwürfe – das ist das gute Recht eines Angeklagten. Offen ist, ob er tatsächlich übermäßig Alkohol getrunken hat, wie Hausbewohner offenbar mutmaßten. Ein Motiv für die Tat war nicht erkennbar. Der 48-Jährige behauptete, der 39-Jährige "hasse" seine Mitbewohner – Belege dafür gab es aber nicht. Die auffällige Flasche, die der 48-Jährige bei dem Mann im Vorbeigehen gesehen haben will und in der er einen Brandbeschleuniger vermutete, wurde trotz intensiver Suche von der Polizei auch im Umfeld des Hauses nicht gefunden.

Der psychiatrische Gutachter erkannte bei dem Angeklagten eine emotional-instabile Persönlichkeitsstörung. Er ist in psychologischer Behandlung. Verantwortlich dafür sind frühe Gewalterfahrungen in seiner Kindheit: Der Vater schlug ihn (und wurde deswegen inhaftiert), später war sein neuer Stiefvater genauso gewalttätig – und drohte sogar, seine Mutter mit dem Hammer zu töten: "Das lebt weiter in einem – auch wenn man es nicht will", so der Gutachter. Der Mann tut sich deshalb bis heute einerseits persönlich schwer mit Menschen, geht aber andererseits beruflich im Bereich der Pflege gerne mit ihnen um.

Vorsitzender Richter Dr. Sebastian Siepe sprach den Mann letztlich frei – obwohl auch er sagte, dass der Angeklagte "wahrscheinlich" doch der Täter gewesen sein könnte: Dennoch der Freispruch "wegen der Zweifel am Ende des Tages". Der 39-Jährige erhält nun eine Entschädigung für die Dauer seiner Untersuchungshaft und für die Durchsuchung seiner Wohnung. Der Mann selbst ist aus Meschede fortgezogen.​