Brandstiftung? Polizei in Meschede sucht drei Personen

In voller Ausdehnung steht der Anhänger in Flammen. Die Polizei in Meschede ermittelt: War es Brandstiftung?

Berge. Im Stadtgebiet Meschede ist in der Nacht zum Sonntag ein Brand ausgebrochen. Am Einsatzort wurden drei Verdächtige gesehen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen haben in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr an der Deponie auf dem Lohnsberg in Berge in der dortigen Feld- und Waldflur den Brand eines landwirtschaftlichen Anhängers festgestellt. Das mit Heu beladene Fahrzeug stand unter einem großen Unterstand für landwirtschaftliche Gerätschaften.

Mit Taschenlampen

Rauch steigt auf: Mehrere Einheiten der Feuerwehr Meschede wurden alarmiert und waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Anhänger noch herausziehen, bevor das Feuer auf den Unterstand übergreifen konnte. Im Einsatz waren der Löschzug Meschede sowie die Löschgruppen Berge, Grevenstein und Visbeck. Es entstand erheblicher Sachschaden. Bei Feststellung des Brandes konnten laut Polizei im Nahbereich des Brandortes drei Personen beobachtet werden, die sich dort mit Taschenlampen bewegten.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Sie prüft, ob eine Brandstiftung vorliegt. Hinweise, insbesondere zu den drei Personen, werden von der Polizeiwache Meschede unter 0291/90200 erbeten.

