Brauerei Veltins setzt im Herbst auf ein saisonales Angebot

Grevenstein. Die Mescheder Brauerei Veltins bietet nur für kurze Zeit ein besonderes Bier an. Kreiert, passend zur Jahreszeit, heißt es aus Grevenstein.

Bock auf Bock: Mit dem Grevensteiner Bockbier präsentiert die Brauerei C. & A. Veltins aus Meschede-Grevenstein Kennern und Bierliebhabern rechtzeitig zur dunklen und geselligen Jahreszeit eine saisonale Spezialitäten-Edition. Das Bockbier sei der Inbegriff herbstlicher Gemütlichkeit und ausgewiesenen Genusses, so die Brauerei, auch dank des fruchtigen Aromas, „das an reife Aprikosen sowie einen Hauch von Honig und Karamell erinnert“. Es biete dem Genießer ein angenehm süffiges, vollmundiges und harmonisches Geschmackserlebnis.

Nur im Herbst bringt die Brauerei Veltins das Grevensteiner Bockbier als saisonales Angebot heraus. Foto: Veltins / Privat

Bierspezialität nach traditionsreicher Braumeisterkunst

Die dunkle Bierspezialität gehört mit ihrem Alkoholgehalt von 6,8 % vol. zur Kategorie der Starkbiere und bietet Genuss für Bockbierfreunde und Spezialitätenliebhaber. „Schon die bauchige Steinieflasche verleiht dem traditionsreichen, handwerklich gebrauten Bier den passenden Auftritt“, heißt es aus Grevenstein.

Mahagonifarbe und der samtig-weicher Schaum - das Potenzial des Spezialitätenbieres entfalte sich beim ersten Schluck: „eine süffige Milde, die den Gaumen verwöhnt und Bierliebhaber in Erstaunen versetzt!“ Der leicht bittere Geschmack folge dann im Abgang.

Grevensteiner Bockbier für kurze Zeit im Handel

Zur Grevensteiner Markenfamilie zählen das Grevensteiner Original, das naturtrübe Helle und das fruchtigen Natur-Radler.

Die Bockbier-Spezialität wird zusätzlich nur für kurze Zeit im Herbst und Winter in limitierter Auflage als Sixpack mit der 0,33-l-Steinieflasche und in der 0,5-l-Dose im Handel verfügbar sein.

