Brauerei Veltins startet Kronkorken-Aktion wieder

Grevenstein. Unter dem Kronkorken verbirgt sich möglicherweise ein Preis: Die Brauerei Veltins startet ihr Gewinnspiel wieder. So wird es ablaufen.

Die Brauerei Veltins legt ihre Kronkorken-Aktion wieder auf. Neben sieben Millionen Euro Sofortgewinnen in bar gibt es dieses Mal zusätzlich 30 E-Autos von Mercedes-Benz und Smart zu gewinnen, von denen wöchentlich als Gewinnspielgarantie zwei Hauptgewinne verlost werden, wie das Unternehmen aus Grevenstein bei Meschede mitteilte.

Eintragen oder einscannen

Jeweils ein Mercedes-Benz C 300 e T-Modell und ein Smart EQ fortwo erhalten alle sieben Tage einen neuen Besitzer. Die Gewinncodes können direkt online in das virtuelle Benutzerkonto eingetragen oder in der Veltins-App eingescannt werden. Immerhin verrät schon der Blick unter den Kronkorken, ob die Flasche einen Gewinn bereithält. Die Teilnehmer können ihre Gewinnbeiträge bis einschließlich 30. September 2022 virtuell sammeln und sich anschließend auf das eigene Konto auszahlen lassen.

„Die Mechanik hat sich in den vergangenen Jahren als beliebt und zuverlässig bewährt. Das spiegeln uns auch die hohen Teilnehmerzahlen der vergangenen Aktionen sowie die positiven Rückmeldungen der Gewinner wider“, so Veltins-Marketingdirektor Herbert Sollich. Bereits ab der ersten Code-Eingabe nehmen die Teilnehmer an den wöchentlichen Autoverlosungen teil.

Aktionsstart im März

Offizieller Aktionsstart ist bereits im März, die Zusatz-Verlosungen der E-Autos beginnen direkt nach Ostern. Herbert Sollich: „Wir freuen uns schon jetzt darauf, das Original unter den nationalen Kronkorken-Aktionen zu starten!“

