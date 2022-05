Ermittlungen Bremke: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Bremke. Wenig erfolgreich waren Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Bremke. Sie sind in die Flucht geschlagen worden.

Unbekannte Täter haben versucht, in eine Firma im Gewerbegebiet „Im Wennetal“ in Bremke einzusteigen. Ereignet haben sich soll sich der Einbruchversuch laut Polizei am Sonntagmorgen.

Um 0.52 Uhr schlug die Alarmanlage an und vertrieb die Einbrecher.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der 0291/90 200 entgegen.

