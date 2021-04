Ein Schreiben wird hier in einen Briefkasten geworfen: In Meschede ist aufgefallen, dass Sendungen illegal geöffnet wurden.

Kriminalität Briefe geöffnet - Polizei-Einsatz bei der Post in Meschede

Meschede. Briefe wurden illegal geöffnet, auch Rücksendungen könnten unterschlagen worden sein: Die Polizei hatte einen Einsatz bei der Post in Meschede.

Einsatz der Polizei bei der Post in der Lagerstraße: Am Samstag gegen 14 Uhr rückten die Beamten dort an. Interne Ermittlungen der Post wegen des Verschwindens von Sendungen waren dem Einsatz vorausgegangen.

Eine 29-jährige Mitarbeiterin eines Unternehmens, das im Auftrag der Post die Briefkästen leert und die Packstationen im Bereich Eslohe betreut, war dabei erwischt worden, wie sie mit ihrer gleichaltrigen Freundin, die sie zu ihrer Tour mitgenommen hatte, mehrere Briefe geöffnet hatte, um darin nach Bargeld zu suchen. Gleichzeitig wurden Kleidungsstücke, die möglicherweise aus Retourensendungen stammen, in ihrem Pkw gefunden.

Haftbefehl vollstreckt

Gegen sie wurden entsprechende Anzeigen erstattet. Bei der 29-jährigen Fahrerin ergaben sich darüber hinaus Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, ein durchgeführter Test verlief positiv. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen die 29-jährige Freundin bestand ein Haftbefehl, sie wurde festgenommen.