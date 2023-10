Briefe und Pakete: Post drohen Ausfälle im Hochsauerland

Meschede. Der Deutschen Post drohen Ausfälle und Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Auch der Hochsauerlandkreis ist betroffen.

Post-Beschäftigte aus dem Hochsauerlandkreis sowie aus den Regionen Bochum, Castrop-Rauxel, Dortmund, südliches Münsterland und Hamm/Unna wollen für neues Postgesetz und laut Betriebsrat den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Am Montag, 9. Oktober, nehmen Teile der Belegschaft an einer außerordentlichen Betriebsversammlung in der Hauptstadt Berlin teil. Es sei daher nicht auszuschließen, dass es an diesem Tag zu einzelnen Verzögerungen oder Ausfällen in der Zustellung von Brief- und Paketsendungen kommen könne, so der Betriebsrat.

>>> Lesen Sie auch: Hackerangriff auf HSW und HE: Was ist mit den Kundendaten? <<<

Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat wird in Berlin eine außerordentliche Betriebsversammlung stattfinden, damit verbunden ist die Teilnahme der Beschäftigten an einer von Verdi initiierten gewerkschaftlichen Demonstration vor dem Brandenburger Tor: „Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus vielen Teilen Deutschlands demonstrieren die Beschäftigten der Niederlassung Betrieb Dortmund in Berlin am Montag für ein fortschrittliches und modernes neues Postgesetz, das die rund 180.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze sowie die fairen und tarifierten Arbeitsbedingungen bei der Deutschen Post AG schützt und dem Unternehmen und seinen Beschäftigten tragfähige Rahmenbedingungen für die Erbringung des Post-Universaldienstes schafft“, heißt es in einer Mitteilung.

Briefgeschäft schrumpft

Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Rieck-Henke: „Wir demonstrieren, weil wir Sorgen haben mit Blick auf das anstehende, neue Postgesetz. Hat die Bundesregierung mittlerweile erkannt, dass es auch um die Zukunft und Sicherheit unserer Arbeitsplätze geht? Die Deutsche Post AG steht vor einem fordernden Strukturbruch: Das Briefgeschäft schrumpft, die Erlöse sinken, die Kosten, zum Beispiel durch Inflation steigen. Gleichzeitig agieren Wettbewerber weiter mit zum Teil Dumpinglöhnen am Markt. Das darf so nicht weitergehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland