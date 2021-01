Bürgerbus Eslohe stellt den Fahrbetrieb ein

Eslohe Nach Meschede hat nun auch der Bürgerbus Eslohe den Fahrbetrieb eingestellt. Der Hintergrund ist aber ein ganz anderer als in der Kreisstadt.

Der Bürgerbusverein Eslohe hat mit Beginn dieser Woche komplett seinen Betrieb eingestellt. Hintergrund ist die aktuelle Situation in der Corona-Krise und die damit verbundene Lockdown-Verschärfung. Wie Georg Sommer, Leiter des Esloher Ordnungsamtes und Geschäftsführer des Bürgerbusvereins erklärt, habe es einen deutlichen Einbruch bei den Beförderungszahlen gegeben. Insofern habe es keinen Sinn gemacht, den Betrieb in seiner bewährten Form weiterhin aufrecht zu erhalten.

Kindergartenkinder fehlen

Zumal es auch nicht im Sinne der ehrenamtlichen Fahrer sei, mit einem leeren Bus durch die Gemeinde zu fahren. Zum einen fehlen als Fahrgäste die Kindergartenkinder, die wegen des Lockdowns nicht in die Kitas dürfen. Zum anderen seien es vor allem ältere Menschen, die zu den Fahrgästen des Bürgerbusses zählen. Weil viele zur Risikogruppe gehören, verzichten sie sicherheitshalber auf die Fahrten zum Einkaufen.

Während in Meschede der Bürgerbusbetrieb zuletzt eingestellt worden war, weil nicht ausreichend Fahrer zur Verfügung stehen, gibt es solche Probleme in der Gemeinde Eslohe nicht. Dort stehen 17 Fahrer parat, die allesamt gerne wieder fahren würde.

Einstellung zunächst für drei Wochen

Eingestellt worden ist der Bürgerbusbetrieb in Eslohe zunächst für drei Wochen. Ende Januar soll situationsbedingt und in Anlehnung an die dann herrschenden Corona-Schutzbestimmungen neu entschieden werden, ob und wann eine Wiederaufnahme des Fahrbetriebs stattfinden wird. Mit einer entsprechenden Information wolle man sich rechtzeitig an die Öffentlichkeit wenden, sagt Sommer.

Grundsätzlich wäre es theoretisch zwar möglich gewesen, den Betrieb eingeschränkt aufrecht zu erhalten und nur an solchen Tagen zu fahren, von denen man erfahrungsgemäß weiß, dass mit Fahrgästen zu rechnen ist. In der Praxis hätte ein solcher Notfahrplan allerdings von der Bezirksregierung genehmigt werden müssen. Und mit einer Genehmigung wäre nach Einschätzung Sommers so schnell nicht zu rechnen gewesen.

