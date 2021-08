In eine Mescheder Firma ist am Wochenende eingebrochen worden.

Polizei Büroräume durchsucht: Einbruch in Mescheder Firma

Remblinghausen. In eine Firma in Remblinghausen ist eingebrochen worden. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag 17.30 Uhr und Samstag 7.30 Uhr sind Unbekannte in eine Firma in der Straße „Zum Osterfeld“ in Meschede-Remblinghausen eingebrochen.

Verkaufsräume durchsucht

Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und Büroräume. Entwendet wurden diverse Arbeitsgeräte und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

