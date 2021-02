Bundeswehr im Corona-Einsatz bei der Caritas in Meschede

Meschede. Die Bundeswehr unterstützt die Caritas-Pflegeeinrichtungen in Meschede. Einer der Soldaten kommt zufällig sogar aus der Kreisstadt.

Sie tragen FFP2-Masken auch bei körperlich anstrengender Arbeit. Sie fragen sich bei jedem Husten „Ist das Corona?“. Und sie erledigen zusätzliche Aufgaben wie das Testen. Für Pflegekräfte ist die Belastung in dieser Pandemie groß. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Seniorenzentrum St. Elisabeth Meschede, in den Sozialstationen und Tagespflegen des Caritasverbandes Meschede bekommen nun Unterstützung in Uniform. Zwei Soldaten werden von der Bundeswehr in Absprache mit dem Krisenstab des Hochsauerlandkreises für drei Wochen zur Verfügung gestellt, um bei der Durchführung der Antigen-Schnelltests zu helfen.

„Unser Team freut sich über die Unterstützung”, berichtet Iwona Langer, Leiterin des Seniorenzentrums St. Elisabeth in Meschede. „Das ist eine echte Entlastung.” Denn im Alltag sei die Testung sehr zeitaufwendig – die Pflegekräfte müssen den extra vorgesehenen Raum zunächst desinfizieren, Schutzkleidung anlegen und können dann die Testung durchführen.

15 bis 20 Minuten pro Test

Jeder Test benötige 15 bis 20 Minuten. „Dafür stellen wir extra Personal ab.”Derzeit werden Bewohner und Personal wöchentlich getestet. Angehörige können an vier festen Terminen pro Woche ebenfalls einen Schnelltest machen und dürfen mit einem negativen Ergebnis die Einrichtung besuchen. Der Vorstand des Caritasverbandes Meschede, Peter Fuhrmanns, betont die Bedeutung der Tests: „Sie geben Sicherheit in dieser immerwährend herausfordernden Ausnahmesituation. Wir haben durch diese Tests manchen Infektionsfall aufgedeckt, der ansonsten zu größerem Schaden geführt hätte.”

Soldat Muhammed Yücel (25) vom Luftwaffenstützpunkt Erndtebrück führt einen Schnelltest bei einer Besucherin im Seniorenzentrum St. Elisabeth durch. ​ Foto: Caritas

Die zwei Soldaten, Feldwebel Maximilian Büsse (27) aus Meschede und Hauptgefreiter Muhammed Yücel (25) aus Brilon, sind sonst im Luftwaffenstützpunkt in Erndtebrück zuständig für die Luftraumüberwachung.

Nach der Einweisung in die medizinischen Abläufe von der Mescheder Ärztin Dr. Inez Aengenheyster sind sie abwechselnd in den Einrichtungen der Caritas für die Schnelltests bei Besuchern und Personal eingesetzt. „Sie leisten eine wirklich wichtige Unterstützungsaufgabe, die bislang von unseren Pflegekräften zusätzlichgeleistet wurde“, bedankte sich Vorstand Peter Fuhrmanns. Die Soldaten werden bis zum 21. Februar bei den Testungen aushelfen.

Mehr Zeit für Bewohner

„Durch das Unterstützungs-Angebot der Bundeswehr bleibt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen wieder mehr Zeit für die Pflege der Bewohner“, sagt Regine Clement, Leiterin der WTG-Behörde des Hochsauerlandkreises. Die Bundeswehr ist mit dieser Aktion bereits zum dritten Mal im Hochsauerlandkreis im Einsatz: Seit vergangenem November helfen Kameraden dem Kreisgesundheitsamt bei der Corona-Kontaktpersonennachverfolgung.

